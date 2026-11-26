Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 : Le gardien brésilien de 37 ans retrouve un match officiel près de six mois après sa dernière apparition, avec Botafogo à Bahia le 30 mai. Il manque sa sortie sur le corner tiré par Tankovic, qui permet à Satka d'ouvrir le score de la tête pour les visiteurs.

Gatti 7 : Promu capitaine, il joue avec un bandeau dans les cheveux et provoque le premier carton jaune du match, reçu par le Roumain Tanase après seulement 10 minutes de jeu. Il se montre aussi utile offensivement : il participe à l'action du 2-1 dans une position axiale inhabituelle aux abords de la surface, puis oblige peu après le gardien adverse à intervenir sur une frappe croisée dans la surface de réparation.

Publicité Publicité

Lucumí 6 : Placé au centre de la défense à trois, il est averti à la 34e minute pour avoir retenu Duverne.

Related Topics

(À partir de la 66e, Koopmeiners 6 : Sa présence sur le banc aujourd'hui confirme qu'il est désormais titulaire. Il participe à l'action du 4-1 en trouvant bien Cambiaso entre les lignes.)

Kelly 6,5 : Le plus solide en première période : rien ne passe de son côté. Au début de la seconde, il commet une erreur qui risque de relancer le match, mais l'Omonia ne saisit heureusement pas l'occasion.

Publicité

Cambiaso 7,5 : Sa relation avec les supporters de la Juventus traverse une mauvaise passe, c'est le moins que l'on puisse dire. Il réagit en prenant un bon départ, notamment grâce à une bonne entente avec Conceiçao sur le côté droit. À la 37e minute, il est récompensé par un superbe but du gauche enroulé pour égaliser à 1-1 et faire taire les premiers sifflets du Stadium. En seconde période, il sert Boga sur le 4-1.

Sarr 5,5 : On le voit très peu, même s'il se fait sentir dans son travail de protection de la défense.

Publicité

Douglas Luiz 5,5 : Un peu moins précis que d'habitude dans la construction du jeu.

(À partir de la 66e, McKennie 6 : Il lance Conceiçao sur l'action du 3-1.)

Publicité

Cabal 5,5 : Il saute sans parvenir à toucher le corner tiré par Tankovic au second poteau, où Satka pousse le ballon au fond après la sortie manquée de Neto. À la 27e minute, il oblige le gardien adverse à intervenir sur une belle frappe lointaine du gauche. Il reste aux vestiaires à la pause.

(À partir de la 46e, Celik 6 : Une prestation solide, comme à son habitude. Il participe à l'action du 3-1 en servant McKennie.)

Publicité

Conceiçao 8 : Auteur du premier tir cadré après seulement 3 minutes de jeu, une frappe du gauche dangereuse depuis l'entrée de la surface repoussée par le gardien, il délivre des passes décisives à Cambiaso et à Ekhator avant d'inscrire le but du 3-1. Homme du match.

(À partir de la 86e, Kolo Muani s.v. : Il entre uniquement pour permettre à Conceiçao de recevoir une ovation méritée.)

Publicité

Ekhator 6,5 : Pour sa première titularisation sous le maillot de la Juventus, il peine à occuper seul la pointe de l'attaque : une mission impossible pour tous les attaquants dont dispose Spalletti. Mais il sait saisir sa première occasion et inscrit le but du 2-1 sur une passe de Conceiçao.

(À partir de la 66e, Woltemade 6 : Dans le temps additionnel, il part à la limite du hors-jeu, mais se fait rattraper.)

Publicité

Boga 7 : Il conduit le ballon à coups de touches rapides, mais manque encore un peu de condition physique pour trouver l'accélération décisive qui lui permettrait d'éliminer son adversaire et de créer le surnombre. Au début de la seconde période, il passe deux fois près du but du 3-1, avant d'inscrire celui du 4-1.

Entr. Spalletti 7 : Il fait tourner son effectif en pensant au déplacement de dimanche soir à Côme. Un choix récompensé par les 3 points, qui portent le total de la Juventus à 13 en Ligue Europa, à 2 points du Bournemouth, premier du classement, malgré la frayeur initiale.

Publicité

OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 : Il ne peut rien sur les buts encaissés.

Publicité

Nego 6 : Le latéral français naturalisé hongrois, passé par l'équipe Primavera de la Roma, livre un beau duel à Boga, qui se termine sur un équilibre global.

(À partir de la 59e, Balkovec 5,5 : Le latéral slovène, passé par Bari, Empoli et Vérone, se place à gauche, ce qui entraîne le déplacement de Duverne à droite. Il souffre face à un Conceiçao insaisissable.)

Publicité

Coulibaly 5 : Le moins bon de sa défense.

Satka 6 : Il donne l'avantage à son équipe d'une tête au second poteau, profitant de la sortie manquée de Neto sur le corner tiré par Tankovic.

Publicité

Duverne 5,5 : À la 34e minute, il provoque le carton jaune de Lucumí, qui le retient. Défensivement, le trio Conceiçao-Cambiaso-Gatti le met en difficulté, et rien ne change lorsqu'il passe à droite face à Boga.

Andreou 5,5 : Le milieu chypriote né en 2006 est prometteur, mais ne se distingue pas cette fois.

Publicité

(À partir de la 59e, Brouwers 5,5 : Il entre pour tenter de contenir l'adversaire, sans y parvenir.)

Maric 5,5 : Le frère cadet de l'attaquant Mirko, passé par Monza et Venise, ne parvient pas à faire jouer son équipe face à un adversaire nettement supérieur.

Publicité

Tanase 5,5 : Sa faute sur Gatti lui vaut le premier carton jaune du match après seulement 10 minutes de jeu. À la 31e, il se montre dangereux d'une frappe croisée depuis l'entrée de la surface de réparation, qui passe de peu à côté.

(À partir de la 46e, Ewandro 6 : Il essaie au moins de provoquer une réaction.)

Publicité

Tankovic 6 : Il lui manque le S initial, mais il montre qu'il possède un pied digne de celui du grand ancien footballeur serbe Dejan Stankovic en tirant le corner qui amène le but de Satka. Il s'éteint ensuite au fil du match.

(À partir de la 69e, Neophytou 5 : Il fait regretter le coéquipier qu'il a remplacé.)

Publicité

Montnor 5 : Il ne parvient ni à percer en attaque ni à aider Duverne en défense.

Kakoullis 5 : Trop isolé devant, il ne touche pratiquement jamais le ballon.

Publicité

(À partir de la 46e, Diony 5,5 : Il ne fait guère mieux que son coéquipier en attaque, notamment parce que l'équipe ne le soutient pas suffisamment.)

Entr. Berg 5,5 : L'ancien défenseur norvégien de Manchester United avait manqué sur blessure le match retour de la demi-finale de Ligue des champions remporté 3-2 après avoir été mené contre la Juventus à Turin. Cette fois, au même endroit, son équipe démarre bien mais perd après avoir mené, sans que ce soit de sa faute.