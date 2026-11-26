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Juventus-Omonia pourrait être le match idéal pour la Juventus de Luciano Spalletti afin de prendre une sérieuse option sur la qualification pour la prochaine phase de la Ligue Europa 2026/2027 de l’UEFA, les huitièmes de finale.

Après sa large victoire contre Venise en Serie A, la Juventus reçoit la formation chypriote à l’Allianz Stadium avec une occasion unique de conforter sa place parmi les huit premières équipes de la phase de ligue. Les visiteurs arrivent quant à eux à Turin avec la nécessité de prendre des points après leurs deux défaites lors des deux dernières journées.

JUVENTUS-OMONIA

BUTEURS : -

BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d’envoi à 21 h à l’Allianz Stadium de Turin



TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

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JUVENTUS-OMONIA : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Juventus-Omonia



Buteurs : -



JUVENTUS (3-4-3) : Neto ; Gatti, Lucumì, Kelly ; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal ; Conceição, Ekhator, Boga.

Remplaçants : Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Entraîneur : Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1) : Kaminski ; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego ; Andreou Maric ; Tanase, Tankovic, Montnor ; Kakoulis.

Remplaçants : Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.

Entraîneur : Berg.



Arbitre : Barrott (ANG)

Avertis : -

Expulsés : -