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Juventus-Omonia pourrait être le match idéal pour la Juventus de Luciano Spalletti afin de faire un grand pas vers la qualification pour la prochaine phase de l’Europa League 2026/2027 de l’UEFA, les huitièmes de finale.

Après sa large victoire contre Venise en Serie A, la Juventus reçoit la formation chypriote à l’Allianz Stadium avec une occasion unique de conforter sa place parmi les huit premières équipes de la phase de ligue. Les visiteurs arrivent à Turin avec la nécessité de prendre des points après deux défaites lors des deux dernières journées.

JUVENTUS-OMONIA 2-1

BUTEURS : 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)

BUTS ET TEMPS FORTS



52' OCCASION : Double occasion pour Boga, qui perce d’abord sur la gauche et tente une frappe du droit au premier poteau, mais écrase trop son tir et ne cadre pas. Il enchaîne aussitôt avec une autre frappe du droit, enroulée cette fois, qui passe de peu à côté du poteau opposé.



50' OCCASION : Une erreur de Kelly offre le ballon à l’Omonia. Un centre arrive aussitôt au cœur de la surface, où Tankovic, seul face à Neto, manque de peu le ballon de la tête.



48' OCCASION : Cambiaso se montre encore dangereux, mais Kaminski lui dit non cette fois. Le ballon revient ensuite à Conceicao, dont la tentative est repoussée par la défense.



43' BUT : La Juventus récupère le ballon dans les trente derniers mètres. Ekhator relance l’action en servant Gatti avant de s’élancer dans l’espace. Le capitaine du soir trouve Conceicao dans cette même zone et le Portugais adresse une passe en profondeur à l’attaquant italien dans la surface. D’un mouvement éclair, celui-ci décoche une puissante frappe du droit à ras de terre qui laisse Kaminski sans réaction. La Juventus mène 2-1 et achève sa remontée.



37' BUT : But splendide d’Andrea Cambiaso. Replacé sur le côté droit par Spalletti pour l’occasion, le latéral repique sur son pied gauche à l’angle de la surface et déclenche une frappe enroulée qui termine sa course sous la lucarne.



26' Nouvelle action au sol, avec un pressing aux abords de la surface de la Juventus, qui débouche sur une frappe de Cabal. Kaminski est à la parade. Sur la contre-attaque, après une erreur de Douglas Luiz dans la transmission, c’est Neto qui repousse la tentative de Maric à 16 mètres.



16' BUT : L’Omonia perce sur la gauche. Kelly devance Kakoullis et détourne en corner le centre de Montnor. Sur le coup de pied de coin, Neto commet une énorme erreur : il sort dans le vide et manque le ballon. Au second poteau, Satka place sa tête dans le but pour ouvrir le score, 1-0.



11' CARTON JAUNE : Tanase arrive en retard sur Gatti et marche sur le pied du défenseur de la Juventus. Un avertissement sans discussion.



4' OCCASION : Première véritable occasion du match : après un corner, Chico Conceicao repique dans l’axe depuis la droite et déclenche une frappe enroulée du gauche, mais Kaminski intervient du poing pour préserver le score.



0' Coup d’envoi à 21 h à l’Allianz Stadium de Turin



TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

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JUVENTUS-OMONIA : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Juventus-Omonia 2-1



Buteurs : 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)



JUVENTUS (3-4-3) : Neto ; Gatti, Lucumì, Kelly ; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal (46' Celik) ; Conceicao, Ekhator, Boga.

Remplaçants : Pinsoglio, Vicario, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1) : Kaminski ; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego ; Andreou Maric ; Tanase (Ewandro), Tankovic, Montnor ; Kakoulis (46' Diony).

Remplaçants : Fabiano, Michail, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou.

Entr. Berg.



Arbitre : Barrott (ANG)

Avertis : Tanase (O), Lucumi (J)

Expulsés : aucun