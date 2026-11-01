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Luciano Spalletti a pris le dessus sur le club qu’il avait autrefois mené au Scudetto : la Juventus a battu Naples 2-0 à l’Allianz Stadium, grâce à des buts inscrits de l’extérieur de la surface par Kerim Alajbegovic et Jeremie Boga, entré en jeu. Cette victoire permet à la Juventus de passer devant son adversaire du jour, qui comptait également 14 points avant la rencontre, et de porter à quatre sa série de matches à domicile sans encaisser de but face à Naples.

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La rencontre a été serrée et hachée, décidée par deux gestes de qualité plutôt que par une avalanche d’occasions. La Juventus a terminé avec 18 tirs contre sept et 0,79 but attendu (xG) contre 0,41, mais ses deux buts ne représentaient que 0,05 xG au total. Le premier but est intervenu avant même que le rapport de force numérique ne change : Alajbegovic a marqué à la 70e minute, cinq minutes avant l’expulsion de Luca Marianucci.

Le dispositif tactique de la Juventus

Spalletti avait annoncé un 4-3-2-1, mais dès la 22e minute, son équipe s’était installée en 4-4-2, avec Weston McKennie à droite du milieu, Alajbegovic à gauche, et Nick Woltemade et Randal Kolo Muani devant. Douglas Luiz et Teun Koopmeiners occupaient l’axe.

C’est sur le côté gauche que les joueurs de la Juventus se sont montrés les plus dangereux. Juan Cabal montait depuis son poste d’arrière gauche : à la 18e minute, il a centré pour un ballon dégagé de la tête par Mathias Olivera, puis il s’est glissé dans le dos de Giovanni Di Lorenzo à la 33e, tandis qu’Alajbegovic repiquait dans l’axe pour tirer. La carte des attaques de la Juventus montre une nette préférence pour ce côté, d’où sont finalement venus les deux buts.

Les coups de pied arrêtés ont constitué leur autre arme. La Juventus a obtenu 13 corners contre quatre pour Naples et délivré 29 centres contre 14, Luiz se chargeant de la plupart d’entre eux. Peu avant la demi-heure de jeu, Cabal a dévié un corner de l’épaule sur le poteau, tandis que Jhon Lucumi, McKennie, Federico Gatti et Bremer ont tous eu des occasions de la tête ou à bout portant sur des coups de pied arrêtés. La Juventus a aussi occupé le terrain adverse, réussissant 99 passes dans le dernier tiers contre 56 pour Naples et touchant 36 ballons dans la surface adverse contre 10.

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Devant, Woltemade servait de point d’appui, décrochant pour recevoir le ballon et provoquant des fautes, notamment le tirage de maillot qui a valu à Marianucci son premier avertissement à la 38e minute. Kolo Muani n’a pas su profiter des ballons reçus. Signalé deux fois hors-jeu, il a ensuite trop appuyé une passe qui a gâché une contre-attaque prometteuse à la 54e minute, avant de quitter le terrain sous les sifflets à l’heure de jeu.

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Le dispositif tactique de Naples

Le Naples de Massimiliano Allegri, avec son adjoint Marco Landucci sur le banc, évoluait en 4-3-3, avec Kevin De Bruyne, Frank Anguissa et Scott McTominay au milieu derrière Matteo Politano, Lorenzo Lucca et Noa Lang. Naples a eu un léger avantage dans la possession, 51 % contre 49 %, mais le jeu s’est surtout déroulé au milieu de terrain, et sa carte des attaques montre peu de présence durable dans le dernier tiers de la Juventus.

Le danger est venu presque exclusivement des airs. Lucca a contraint Guglielmo Vicario à un bel arrêt sur une tête à la huitième minute, Di Lorenzo a placé sa tête au-dessus sur le corner qui a suivi, et Lucca est encore passé près du but sur un corner à la 26e minute. Cette première tête a été le seul tir cadré de Naples de toute la soirée, un bilan frappant pour une équipe qui avait inscrit 11 buts lors de ses trois matches précédents. Sa meilleure occasion dans le jeu est revenue à Lang à la demi-heure, après une combinaison entre Politano et Anguissa, mais il a envoyé le ballon largement au-dessus depuis le centre de la surface.

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Sans le ballon, Naples a passé de longues périodes à défendre sa surface, effectuant 34 dégagements contre 21 pour la Juventus, et n’a remporté qu’un quart de ses tacles. La soirée d’Anguissa a également été perturbée rapidement : il a dû recevoir des soins après que Koopmeiners lui a accidentellement marché sur la cheville.

Le duel tactique

Le duel clé s’est joué sur le côté gauche de la Juventus, face au côté droit de Naples. Cabal et Alajbegovic ont visé le couloir derrière Di Lorenzo tout au long de la première période. Ce côté de la défense napolitaine a été réorganisé à la pause, quand Amir Rrahmani a remplacé le capitaine, alors que Marianucci avait déjà reçu un carton jaune.

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Le duel aérien a été tout aussi important à l’autre bout du terrain. Lucumi a été averti à la 20e minute pour avoir fauché Lucca, avant un nouvel accrochage entre les deux joueurs peu après. Lucca a terminé la rencontre en tant que joueur le plus influent de Naples. Vicario a aussi dû sortir précipitamment de sa surface pour tacler Politano après un ballon mal négocié par Lucumi à la 58e minute, l’une des rares fois où Naples est parvenu à prendre la défense de vitesse.

La Juventus a fini par trouver l’ouverture sur la gauche. À la 70e minute, Edon Zhegrova s’est défait d’un adversaire et a trouvé Alajbegovic, qui a battu Alex Meret d’une frappe du gauche d’environ 18 mètres. Cinq minutes plus tard, Marianucci a été expulsé après un deuxième avertissement pour avoir fauché Cabal sur l’aile gauche.

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Les ajustements en cours de match

Les deux bancs ont procédé à des changements à la mi-temps. Naples a effectué un double remplacement, Rrahmani entrant à la place de Di Lorenzo et Billy Gilmour à celle d’un De Bruyne discret. De son côté, Spalletti a remplacé McKennie par le défenseur Gatti, qui s’est rapidement illustré en attaque avec une frappe lointaine et une tête sur corner.

Le changement offensif prévu par Spalletti s’est révélé décisif. Zhegrova a remplacé Kolo Muani à la 59e minute et délivré la passe décisive sur l’ouverture du score 11 minutes plus tard, avant de voir deux autres frappes lointaines contrées. La Juventus a ensuite renforcé sa défense en faisant entrer Lloyd Kelly à la place de Lucumi, averti.

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Les autres changements décisifs ont été imposés par des blessures, mais ils ont eux aussi porté leurs fruits. Alajbegovic a fait signe au banc après son but et a été remplacé par Boga. Puis, lorsque Cabal est sorti en boitant à la 82e minute, Andrea Cambiaso a pris sa place. Cinq minutes plus tard, les deux remplaçants ont combiné sur la gauche : une passe de Cambiaso a lancé Boga dans un appel intérieur, et celui-ci a enroulé une frappe lointaine du droit dans le petit filet.

Réduit à dix, Naples a continué à pousser, remplaçant Anguissa par l’attaquant Giovane, tandis que Sam Beukema est entré à la place d’Olivera, blessé. Rafa Marin a placé une tête à côté sur un coup de pied arrêté en fin de match, mais Naples n’a plus mis Vicario à l’épreuve.

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Conclusion

La Juventus n’a pas remporté ce match en écrasant son adversaire. Elle l’a gagné parce qu’elle a davantage occupé le terrain adverse, acculé Naples grâce à son côté gauche et à ses coups de pied arrêtés, puis trouvé deux frappes lointaines de grande qualité que Meret n’a pas pu arrêter. Naples, de son côté, n’a jamais trouvé d’autre solution que les têtes de Lucca. Le banc de Spalletti, qui a désormais inscrit six buts en championnat cette saison, un total seulement dépassé par la Roma, a encore répondu présent. Le soir où il affrontait son ancien club, cela a suffi.