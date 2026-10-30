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Serie A
team-logoJuventus FC
Allianz Stadium
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Juventus-Naples, avant-match de Serie A : les Napolitains mettent à l’épreuve une Juventus meurtrie

Juventus FC vs SSC Naples
Serie A
Juventus FC
SSC Naples

Porté par son éclatante victoire 4-1 à Monza en milieu de semaine, Naples se rend à l’Allianz Stadium avec l’ambition d’aggraver les malheurs d’une Juventus encore sous le choc de sa défaite inattendue 2-0 à Gênes.

Juventus - SSC Napoli : les détails du match

crest
Serie A - Journée 10
Allianz Stadium

Naples en pleine forme accentue la pression sur une Juventus en difficulté

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

La Juventus reçoit Naples à l’Allianz Stadium dimanche soir, pour la 10e journée de Serie A 2026/27. Les deux clubs arrivent à Turin dans des situations très différentes.

La Juventus de Luciano Spalletti est sous forte pression. La défaite 2-0 sur le terrain du Genoa mardi dernier, sa troisième en championnat cette saison, a poussé le directeur général Giovanni Carnevali à adresser un discours sans détour au vestiaire, indiquant clairement que la situation actuelle était inacceptable. L’équipe a été placée au vert avant cette rencontre, tandis que la presse turinoise s’interroge de plus en plus sur l’avenir de Spalletti.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Naples, à l’inverse, arrive en confiance. L’équipe de Massimiliano Allegri a inscrit quatre buts contre Monza en milieu de semaine dernière et ne compte qu’une place de retard sur la Juventus au classement, les deux clubs n’étant départagés que par la différence de buts. L’ambiance dans le groupe n’est toutefois pas totalement sereine : Stanislav Lobotka a quitté le terrain sur une civière, en larmes, lors de cette victoire. Son absence modifiera considérablement le milieu de terrain napolitain.

Allegri lui-même ne sera pas au bord du terrain. L’entraîneur de Naples purge une suspension. Son adjoint Marco Landucci, lui aussi passé par la Juventus, dirigera donc l’équipe depuis le banc, comme il l’a fait à Monza.

Cette affiche revêt toujours une importance particulière. Alors que l’avenir de Spalletti est scruté et que Naples poursuit les champions, le rendez-vous de dimanche soir à l’Allianz Stadium a encore plus d’enjeu que d’habitude.

Actualité des équipes et effectifs

Juventus FC vs SSC Naples Équipes probables

3-4-2-1
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Formation
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
3-4-2-1
Juventus FC

Onze de départ

SSC Naples

Entraineur

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Forme récente

JUV

JUV - Forme

CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
N2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
NAP

NAP - Forme

VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
N3-3
MON
V1-4
But marqué (encaissé)
12/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

Juventus FCNulSSC Naples
1
1
3
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
N
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
N
V
N
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
95311811+718
D
V
V
N
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
N
V
D
V
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
94231711+614
V
N
D
V
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
D
V
D
N
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
11
BologneBologneBOL
93241212011
V
V
D
V
N
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
N
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
19
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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