Juventus - SSC Napoli : les détails du match

Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Naples en pleine forme accentue la pression sur une Juventus en difficulté

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La Juventus reçoit Naples à l’Allianz Stadium dimanche soir, pour la 10e journée de Serie A 2026/27. Les deux clubs arrivent à Turin dans des situations très différentes.

La Juventus de Luciano Spalletti est sous forte pression. La défaite 2-0 sur le terrain du Genoa mardi dernier, sa troisième en championnat cette saison, a poussé le directeur général Giovanni Carnevali à adresser un discours sans détour au vestiaire, indiquant clairement que la situation actuelle était inacceptable. L’équipe a été placée au vert avant cette rencontre, tandis que la presse turinoise s’interroge de plus en plus sur l’avenir de Spalletti.

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Naples, à l’inverse, arrive en confiance. L’équipe de Massimiliano Allegri a inscrit quatre buts contre Monza en milieu de semaine dernière et ne compte qu’une place de retard sur la Juventus au classement, les deux clubs n’étant départagés que par la différence de buts. L’ambiance dans le groupe n’est toutefois pas totalement sereine : Stanislav Lobotka a quitté le terrain sur une civière, en larmes, lors de cette victoire. Son absence modifiera considérablement le milieu de terrain napolitain.

Allegri lui-même ne sera pas au bord du terrain. L’entraîneur de Naples purge une suspension. Son adjoint Marco Landucci, lui aussi passé par la Juventus, dirigera donc l’équipe depuis le banc, comme il l’a fait à Monza.

Cette affiche revêt toujours une importance particulière. Alors que l’avenir de Spalletti est scruté et que Naples poursuit les champions, le rendez-vous de dimanche soir à l’Allianz Stadium a encore plus d’enjeu que d’habitude.

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