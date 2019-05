Juventus - Miralem Pjanic : "Paris est parmi les meilleurs clubs européens"

Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Miralem Pjanic n'a pas fermé la porte à un départ, se montrant sensible au projet du PSG.

Révélé au , confirmé à l'Olympique Lyonnais puis propulsé en , si bien sous les couleurs de l' que sous celles de la Turin, Miralem Pjanic est un joueur qui a connu une progression constante depuis ses débuts en 2007. Constant, c'est justement l'une des qualités premières du milieu de terrain de la Vieille Dame, qui épate de nombreux observateurs à chacune de ses prestations, en championnat d' comme en Ligue des Champions.

Dôté d'une qualité technique largement au dessus de la moyenne, d'une vision du jeu de haut niveau et capable de récupérer un grand nombre de ballons, Miralem Pjanic a tout du joueur qui réhausse le niveau de ses partenaires. Homme de l'ombre, celui qui compte 86 sélections pour la pourrait toutefois être sous le feu des projecteurs cet été, alors que certaines rumeurs font état d'un possible départ vers un nouveau projet lors du prochain mercato estival.

"Mon objectif c'est de pouvoir gagner la Ligue des Champions"

Invité du Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche soir, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a justement été invité à aborder le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le principal intéressé n'a pas fermé la porte à un potentiel départ, bien qu'il se sente bien à la Juventus. ​

🗨️ @Miralem_Pjanic : "Mon objectif dans les années à venir, c'est de gagner la Ligue des Champions (...) pic.twitter.com/52rZuSnBPm — Canal Football Club (@CanalFootClub) 5 mai 2019

"Tout reste possible. Cela fait huit années que je suis en Italie. Je suis dans un très grand club. Il faut que tout le monde soit d'accord. Moi je ne pense pas à tout cela. Je pense surtout à finir ma saison. On verra ce qui se passera pendant les vacances, mais je respecte ce club et on a de bons joueurs là-bas. Moi, mon objectif c'est de pouvoir gagner la Ligue des Champions", a en effet confié le milieu de terrain âgé de 29 ans.

"Avec ma famille, on se sent bien en Italie. Le pays vit du football et comme joueur tu vis bien là bas. Tu vois la différence avec la . C'est bon à vivre", a ensuite ajouté Miralem Pjanic, avant d'évoquer le PSG. "Paris est parmi les meilleurs clubs européens. En Ligue des Champions, ils veulent passer le club. C'est un club où tous les joueurs sont prêts à aller. Il est respecté et y a une bonne chance de gagner la C1". Porte ouverte ?