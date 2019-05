Juventus - Miralem Pjanic : "À 18 ans, j'ai dit non au sélectionneur français"

Dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport, le Bosnien de la Juventus Turin a révélé avoir refusé de porter les couleurs des Bleus.

Révélé au , confirmé à l'Olympique Lyonnais puis propulsé en , si bien sous les couleurs de l' que sous celles de la Turin, Miralem Pjanic est un joueur qui a connu une progression constante depuis ses débuts en 2007. En équipe nationale, le milieu de terrain a choisi la en 2008, pour laquelle il compte pas moins de 86 sélections et 12 buts inscrits, lui qui aurait pourtant pu porter les couleurs de... l'Equipe de .

En effet, c'est le principal intéressé qui l'a révélé ce vendredi, dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport. "Au niveau du football, ça aurait été mieux de choisir de jouer avec la France. Mais la Bosnie était mon rêve. Alors, à 18 ans, j'ai dit non au sélectionneur français, Raymond Domenech. Je suis tombé amoureux de la Bosnie grâce à la passion du peuple et j’ai décidé que je voulais l’emmener le plus haut possible", a ainsi confié le joueur désormais âgé de 29 ans.

Un nouveau refus essuyé par Raymond Domenech

Décidément, il semblerait que l'ancien sélectionneur des Bleus ne soit pas en réussite au moment d'attirer des joueurs de talent dans son équipe, puisque cette décision n'est pas sans rappeler celle de Gonzalo Higuain, natif de Brest, qui avait préféré évoluer pour l' , et ce malgré des avances de Raymond Domenech. Néanmoins, si Miralem Pjanic n'a pas fait les beaux jours de la sélection tricolore, il ne serait pas contre revenir en France, notamment du côté du PSG.

"Paris est parmi les meilleurs clubs européens. En Ligue des Champions, ils veulent passer le club. C'est un club où tous les joueurs sont prêts à aller. Il est respecté et y a une bonne chance de gagner la C1", avait-il déclaré, le 5 mai dernier, sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+.