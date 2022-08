Juventus, Milik : "Heureux d'avoir signé avec l'un des plus grands clubs du monde"

Prêté à la Juventus, l'attaquant polonais est heureux de voir son souhait se réaliser et a confirmé qu'il aurait pu déjà rejoindre le club plus tôt.

Après avoir fait ses débuts lors du dernier match samedi soir contre l'AS Roma avec la Juventus, le jour de présentation est également arrivé pour Arkadiusz Milik, le nouvel attaquant de la Juventus prêté par Marseille. Le Polonais, qui a choisi le maillot numéro 14, a exprimé sa satisfaction de débuter cette nouvelle étape de sa carrière.

"Je peux jouer avec Vlahovic"

"C'est un moment spécial dans ma vie, c'était l'un de mes objectifs de jouer avec un club aussi spécial, l'un des plus grands du monde. Je veux marquer beaucoup de buts et être heureux", a admis l'international polonais. Arkadiusz Milik s'est exprimé sur une possible association avec Dusan Vlahovic à la pointe de l'attaque de la Juventus, même si cela ne s'annonce pas simple.

OFFICIEL - OM : Durée, montant... tout savoir sur le transfert d'Arkadiusz Milik à la Juventus

"J'ai fait deux ou trois séances d'entraînement avec l'équipe. Je sais que je peux aussi jouer dans une attaque à deux, je l'ai fait en équipe nationale avec Robert Lewandowski. Mais cette décision appartient à Massimiliano Allegri, je fais tout ce que je peux pour me montrer à l'entraînement", a ajouté l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille.

"J'ai mis 30 buts à l'OM, mais c'est ce que je fais maintenant qui va compter"

Arkadiusz Milik a avoué qu'il aurait déjà pu signer avec la Juventus dans le passé, à l'époque où il était à Naples : "J'étais proche de la Juventus par le passé, mais la négociation n'a pas abouti. Il y a deux ou trois ans, j'aurais pu arriver. Mais je ne regarde pas le passé, je suis heureux de mon choix". L'attaquant polonais se retrouve dans une Serie A encore plus compétitive avec plus de prétendants au Scudetto.

Juventus - Roma (1-1), Abraham prive la Juve de la victoire

"Le niveau de la Serie A est encore plus élevé qu'avant, il y a quatre ou cinq ans, il n'y avait pas autant d'équipes qui se battaient pour le Scudetto", a indiqué Milik. Les problèmes physiques et les blessures graves sont maintenant oubliés : "Je vais bien physiquement. J'ai marqué 30 buts à Marseille mais ça ne compte plus, c'est seulement ce que tu fais à partir de maintenant qui compte. Les gens ne regardent plus derrière eux, il est temps d'écrire de nouvelles pages".

L'histoire d'amour avec le Napoli s'est terminée par une suite évidente de controverses mais le Polonais n'est pas perturbé par son retour à Naples : "Je n'ai pas regardé le calendrier, je ne sais pas quand nous allons jouer contre Naples. Je voulais partir, les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions tous et je me suis retrouvé hors de l'équipe. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le seul à porter ces deux maillots".

La révolution technique qui a eu lieu à Marseille et l'opportunité de porter le maillot de la Juventus ont incité Milik à tenter une nouvelle expérience. "A Marseille il y avait un bon projet, à la fin du championnat je voulais rester. Puis les choses ont un peu changé, de l'entraîneur aux joueurs. J'ai eu cette opportunité importante et j'ai décidé de la saisir", a conclu le Polonais.