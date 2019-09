Juventus - Maurizio Sarri : "Cristiano Ronaldo a besoin de liberté"

L'entraîneur de la Vieille Dame était en conférence de presse avant d'affronter la Fiorentina ce samedi (15h) en Serie A. Il a évoqué le cas de CR7.

Maurizio Sarri était en conférence de presse ce vendredi avant de rencontrer la samedi (15h) dans le cadre de la troisième journée de . Victime d'une pneumonie ces dernières semaines, l'entraîneur de la a évoqué plusieurs sujets devant les journalistes.

Sur son retour : "Je suis très heureux de retrouver le banc à Florence, non loin de chez moi. Pour un entraîneur, être assis sur le banc et surveiller l’entraînement, c’est la vie, il n’a donc pas été facile de s’arrêter. Grâce au personnel médical qui m'a soigné et aidé, je suis maintenant en mesure de faire mon travail."



Sur Aaron Ramsey : "Il est arrivé ici après une grave blessure. Il était physiquement en retard jusqu'à il y a 10 jours. J'ai constaté un progrès énorme de sa part."



Sur Matthijs de Ligt : "C’est un futur joueur de haut niveau, il doit s’adapter au football italien le plus rapidement possible."





Sur Blaise Matuidi : "C'est un joueur très important pour nous en ce moment, il s'adapte mieux à ce qui se passe devant lui. Il a montré une maturité exceptionnelle."



Sur Cristiano Ronaldo : "Il fait la différence, il est le joueur le plus fort du monde et on doit lui donner de la liberté. Celui qui joue avec lui doit l'aider."