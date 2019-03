Juventus, Matuidi : "Cristiano Ronaldo est un géant, le numéro 1"

Blaise Matuidi a tressé des louanges et a rendu hommage à Cristiano Ronaldo après sa prestation face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Triple buteur et grand artisan de la qualification mémorable de la Juve face à l' (3-0) en 8es de finale de la , Cristiano Ronaldo avait reçu les hommages de la presse mondiale, mais aussi de Lionel Messi, son grand rival.

"Le numéro 1"

Mais qu'en pensent ses coéquipiers ? Telefoot a posé la question à Blaise Matuidi. L'ancien parisien, qui côtoie Cr7 à la Turin cette saison, a été favorablement impressionné par l'international lusitanien pour ses qualités humaines, comme pour ses exploits sur le pré comme Matuidi l'a confié à l'émission dominicale :

"Cristiano Ronaldo est un leader de terrain et de vestiaire. Ses mots c’étaient qu’on allait le faire. On a joué sans réfléchir. Le fait de marquer avec ce but de Ronaldo avant la mi-temps nous a mis dans de bonnes conditions.", a estimé Matuidi.

"On a un stade qui est génial, avec des supporters proches, c’était assez incroyable.", s'est encore félicité l'ancien stéphanois. "Ronaldo, c’est un géant, pour moi c’est le numéro 1. Faire ça en ayant gagné 5 C1, c’est beau."

Matuidi ne rêve désormais que d'une chose, un rêve qui semble avoir été rendu possible par l'arrivée de Ronaldo : Gagner la Ligue des champions : "Ce serait fabuleux de gagner la Ligue des champions. Je travaille au quotidien pour réaliser ce rêve", a-t-il encore confié au micro de Téléfoot.

À noter que si la Juve défie le en ce dimanche, elle le fera sans Cr7, mis au repos. "Cristiano avait besoin de repos et par conséquent, il ne viendra pas à Gênes.Cristiano a joué beaucoup de matches cette année. Nous nous sommes parlés et il a partagé mon idée de cette gestion lors des prochains matches jusqu'à la Ligue des champions.", a en effet admis Massimilano Allegri en conférence de presse.