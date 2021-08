Juventus - Massimiliano Allegri veut tourner la page Cristiano Ronaldo

Orpheline de Cristiano Ronaldo, la Juventus s'est inclinée face à Empoli samedi soir, en Serie A. Un faux départ qui pose problème à son entraîneur.

Le début de saison est laborieux pour la Juventus. Outre le départ surprise de Cristiano Ronaldo à Manchester United après trois saisons de bons et loyaux services en Italie, la Vieille Dame n'a pris qu'un point après deux journées de Serie A. Déjà tenue en échec lors de la première journée (2-2 sur le terrain de l'Udinese), la Juventus a enchaîné avec un revers samedi soir, face à Empoli (0-1). Un revers, face au promu qui plus est, qui fait tâche pour une équipe qui prétend remporter à nouveau le Scudetto.

"Ces deux faux pas nous feront forcément du bien"

Après la défaite à domicile, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, a prévenu : Cristiano Ronaldo n'est plus là et il va vite falloir s'y faire. "Cristiano a passé trois ans à la Juventus, il a marqué des buts, ce qu'il fait très bien. C'est un joueur extraordinaire, mais nous ne pouvons plus penser à lui maintenant. J'ai une belle équipe, nous devons simplement comprendre que nous ne pouvons pas dominer chaque match", a expliqué le technicien italien dans des propos accordés à DAZN.

"Nous devons nous unir et cela nous aidera pour l'avenir. Nous devons travailler sur notre solidité, mais ces deux faux pas nous feront forcément du bien. Notre équipe est forte, elle a des valeurs et petit à petit elles vont émerger", a ensuite ajouté Massimiliano Allegri, qui succède à Andrea Pirlo sur le banc du club turinois.

Enfin, l'entraîneur a prôné une approche collective pour solutionner les problèmes actuels. "Nous devons avoir la patience d'aborder les matches calmement, de jouer en équipe et de ne pas essayer de résoudre les choses individuellement", a ainsi conclu le natif de Livourne. Quatrième de Serie A la saison dernière, la Juventus pointe actuellement à une treizième place indigne de son rang... Autant dire que, pour l'heure, les saisons se suivent et se ressemblent dans le Piémont. Réaction attendue !