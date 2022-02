Juventus : Massimiliano Allegri tire déjà un trait sur le Scudetto

Quatrième de Serie A avec 46 points au compteur, la Juventus Turin accuse un retard de neuf longueurs sur l'AC Milan, leader du championnat d'Italie. Alors que les supporters du club tentent de continuer à y croire, leur entraîneur, Massimiliano Allegri, s'est fait une raison.

Le Scudetto ? Allegri s'est fait une raison

En effet, le match nul concédé par son équipe face à l’Atalanta Bergame (1-1), dimanche soir en Serie A, a mis fin à ses maigres espoirs. "Techniquement c'était un beau match. Paradoxalement je me suis diverti sur le banc. On voulait gagner mais cela représente un point important. On allonge la série positive", a d'abord souligné le technicien, sur DAZN.

"Le Scudetto ? C'était déjà officiel avant. Il y a trop de points à récupérer sur les trois premiers. C'était même déjà impossible avant, pensons à la 4e place", a ensuite confié le coach de la Vieille Dame. Selon lui, le titre est déjà promis à l'Inter Milan, jugé supérieur.

L'Inter favori cette saison

"Je l'ai dit en septembre, pour moi l'Inter Milan va gagner. C'est l'équipe la plus forte. Plus forte que nous en ce moment oui. On a perdu trop de points lors de la phase aller", a terminé Massimiliano Allegri. Pour rappel, si l'Inter est actuellement devancé d'un point par son rival milanais, les partenaires d'Alexis Sanchez et d'Edin Dzeko comptent un match en retard.