Juventus : Massimiliano Allegri : "On ne peut pas faire de miracles"

Deuxième sortie de la Juventus en 2022 et deuxième match consécutif contre une équipe de tête du championnat. Après avoir fait match nul 1-1 à domicile contre Naples, les Bianconeri se préparent maintenant à affronter la Roma, dimanche. Massimiliano Allegri, qui ne sera pas sur le banc en raison de sa disqualification, a parlé du match à l'Olimpico lors de sa conférence de presse avant la rencontre.

"C'est toujours un Roma-Juventus, ce sera un match difficile. Ils ont de très bonnes individualités et Mourinho va préparer le match de la meilleure façon possible après la défaite à Milan. Nous devrons être performants d'un point de vue compétitif et technique. C'est un autre match direct et nous devons nous y préparer de la meilleure façon possible".

Allegri va procéder à des changements

La nouvelle de la disqualification d'Allegri est tombée dans le courant de la matinée de samedi. "Cela correspond, ces choses arrivent et il n'y a donc pas besoin de commenter ou de dire autre chose. Je vais évaluer l'équipe aujourd'hui. Nous sortons d'une semaine de dur labeur et il y aura quelques changements. À mon avis, nous avons été un peu moins brillants contre Naples parce que nous avions du travail dans les jambes qui nous sera utile plus tard. Je déciderai après l'entraînement", a expliqué le technicien italien.

Quid de l'équipe alignée contre la Roma ? L'entraîneur de la Juventus Turin n'a pas encore tranché. "Cela dépendra de l'état de santé de Chiesa et de son rétablissement, si nous jouons avec deux ou trois joueurs au milieu de terrain. Nous devrons voir comment Paulo s'en sort et Bernardeschi a également beaucoup joué lors des derniers matchs, même si nous revenons de la pause. Chiellini, Kaio et Pellegrini sont de retour, mais ils ne sont pas en pleine forme, donc nous devrons faire avec, aussi parce que nous aurons plusieurs matchs. Il sera important de procéder à des changements et d'avoir le bon esprit", a ainsi révélé Allegri.

L'article continue ci-dessous

À Turin, la reconstruction prendra du temps

L'entraîneur ne s'attend pas à une rencontre facile, conscient depuis son arrivée que la Vieille Dame est en reconstruction. "Quand je suis arrivé ici, je savais que ce serait une année où nous devrions travailler pour revenir à la compétition pour le titre dans un ou deux ans".



"Cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas faire mieux dans certains matchs, mais nous gagnons en expérience. Ceux qui ont moins d'expérience pour gagner et jouer autant de matchs serrés doivent payer quelque chose. Je pense que la Roma se porte bien et que Mourinho fait du bon travail, mais on ne peut pas faire de miracles. Il y a du travail à faire, nous nous améliorons mais nous devons encore progresser", a-t-il confié. La patience est donc de mise, dans le Piémont.