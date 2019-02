Juventus, Massimiliano Allegri : "Nous devons nous taire et travailler dur"

Après la défaite contre l'Atletico Madrid, l'entraîneur de la Juventus a appelé au calme. Il a commenté le geste de Diego Simeone.

Quelques jours après sa défaite contre l'Atletico Madrid, la Juventus doit remettre le bleu de chauffe et tourner la page. Les Bianconeri ont d'ores et déjà les yeux rivés vers le match retour contre les Colchoneros, même si avant cela ils ont encore quelques échéances en Serie A qu'ils ne comptent pas négliger. En conférence de presse, Massimiliano Allegri n'a pas cédé à la panique. L'Italien croit encore à une remontée et à la qualification.

"Le geste de Diego Simeone ? Je ne l'ai pas vu, mais tout le monde se comporte comme il est. Je ne vais pas le juger. Le match du 12 mars sera LE défi. La vie ne doit pas nécessairement être plate, ce moment est un bon choc. Ce n'était pas facile avant, ce ne sera pas facile le 12 mars. Je pense que nous avons de grandes chances de passer, mais si nous jouions à nouveau mercredi, nous serions sortis. Ça prend du temps. Parler n'a pas d'importance: si nous gagnons, nous sommes bons, si nous perdons ...", a indiqué le technicien de la Juventus.

"Quand je ne m'amuserai plus, ce sera le moment où je m'arrêterai"

"Gagner est difficile, à la fois en Europe et en Italie. Gagner est le résultat d'un travail quotidien intense, précis et professionnel. Lorsque vous arrivez en huitième de finale de C1, tout peut arriver, car au moins huit équipes ont toutes les qualités requises pour se qualifier pour les demi-finales. Nous devons nous taire et travailler dur. Lorsque nous perdons les journaux et que les fans sont libres de nous critiquer. Pour remporter le Scudetto, il faut construire chaque victoire en travaillant chaque jour et chaque week-end, le match commence à 0-0, comme en Europe", a ajouté l'entraîneur italien.



Massimiliano Allegri a fait le point sur sa composition d'équipe face à Bologne : "Miralem Pjanic est à moitié mort, nous voyons aujourd'hui comment il va. Hier, c'était entre les mains du Christ. Demain dans le but va jouer Perin. J'évaluerai s'il faut faire jouer Chiellini. Cristiano est le meilleur joueur du monde et transmet la sérénité au vestiaire. À Madrid, il a fait une bonne performance. Nous verrons qui jouera demain en attaque. Cancelo jouera demain, je ne sais pas où mais il jouera. Cette année, il est arrivé des choses que vous ne pouvez pas prédire: Emre Can, Khedira, Cuadrado ... Douglas Costa prêt pour Naples? Nous espérons: une fois que cela prend quatre jours, un autre en prend un dans la rue, quand il sera juste de jouer ".

L'entraîneur de la Juventus a botté en touche concernant son avenir : "Mon futur ? C'est la Serie A et la Ligue des champions. Nous verrons tout ce qui est business en fin de saison. Jusqu'à présent, je me suis beaucoup amusé et pas seulement cette année. Quand je ne m'amuserai plus, ce sera le moment où je m'arrêterai". Une élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions serait un véritable échec pour la Juventus et pourrait marquer la fin de l'ère Allegri.