Juventus, Massimiliano Allegri encense Cristiano Ronaldo et taille le Real Madrid

L'entraîneur de la Juventus a complimenté le quintuple Ballon d'Or adressant au passage un très beau tacle à son ancien club, le Real Madrid.

Arrivé cet été à la Juventus contre 100 millions d'euros en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a métamorphosé les Bianconeri. La venue du quintuple Ballon d'Or a donné encore plus d'ambitions au club italien qui peut légitimement espérer remporter la Ligue des champions cette saison. Et du côté de l'adaptation, l'international portugais a mis trois matches avant de marquer, mais depuis il enchaine les buts surtout en Serie A.

Buteur, certes sur penalty, contre la Lazio, Cristiano Ronaldo est en course pour terminer meilleur buteur du championnat italien, mais la priorité de la Juventus est bien évidemment la Ligue des champions qui échappe depuis plus de vingt ans aux Bianconeri. Le sprint final approche petit à petit et Massimiliano Allegri commence à gérer ses stars au mieux pour qu'elles soient en pleine forme lorsque les matches les plus importants se présenteront. L'entraîneur a laissé entendre que Cristiano Ronaldo pourrait être mis au repos durant un match cette semaine adressant au passage un tacle au Real Madrid.

"Le Real était en vacances il y a un an"

"En une semaine, nous avons trois matchs qui s'enchaînent. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il réalise une excellente saison. Quand se reposera-t-il? Je vais voir, je vais en parler avec lui. Par rapport au Real Madrid, il y a plus d'intensité. Il est vrai que la saison est bien plus longue. Au Real, l'année dernière, ils ont pris un peu de vacances. Ils ont commencé à jouer en décembre, alors qu'ils étaient à 20 points de Barcelone", a avoué Massimiliano Allegri.

Un tacle virulent envers les Merengue qui avaient réalisé une première partie de saison délicate la saison passée, comme cette saison en somme, avant de se réveiller au printemps et de remporter une troisième Ligue des champions consécutive, éliminant au passage la Juventus en quart de finale de la compétition. Visiblement, l'entraîneur italien n'a toujours pas digéré cet échec européen et c'est sa façon de dire que la Juventus, qui compte onze points d'avance en Serie A, est capable de jouer sur tous les tableaux.

L'Italien a également évoqué la Ligue des champions : "En ce qui concerne le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, je veux que les choses soient claires : la Juventus n'est pas favorite pour remporter ce match ou cette compétition. J'ai entendu des gens dire que la Juventus était favorite pour remporter la Ligue des Champions cette saison, que la Juventus attendait juste le 1er juin pour soulever le trophée. Mais c'est de la folie, s'est-il offusqué en conférence de presse. J'écoute tout le monde, mais je tiens à souligner que ce n'est pas la bonne approche. La Ligue des Champions est un objectif important pour nous, comme le Championnat, la Coupe d'Italie ou la Supercoupe d'Italie. Si nous jouons bien et que nous sommes suffisamment chanceux, nous aurons la possibilité d'aller plus loin. Mais rien n'est joué".