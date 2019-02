Juventus, Massimiliano Allegri : "Avoir Cristiano Ronaldo est un avantage, mais il ne peut pas gagner seul"

L'entraîneur de la Juventus est conscient que l'Atletico Madrid est un redoutable adversaire et a souligné l'impact de Cristiano Ronaldo.

La Juventus va faire face à un véritable test sur la scène européenne ce mercredi sur la pelouse de l'Atletico Madrid. Les Bianconeri qui avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier font partie des favoris pour remporter la Ligue des champions vont devoir trouver la faille dans la redoutable défense des Colchoneros pour atteindre les quarts de finale. En conférence de presse, avant le match aller, Massimiliano Allegri s'est montré très respectueux envers son adversaire.

"Nous avons un important match, un 1/8ème de C1 devant nous. Au cours des quatre dernières années, nous avons disputé beaucoup de matches de haut niveau et celui de demain est très important. L'Atletico Madrid est très organisé et fort en défense. L'équipe grandit physiquement, psychologiquement et techniquement et nous devons continuer à avancer alors que nous entrons dans l'étape la plus importante de la saison", a indiqué l'entraîneur de la Juventus.

Khedira forfait, Dybala titulaire

L'article continue ci-dessous

"Nous devons être concentrés demain, sachant que nous sommes confrontés à une équipe compacte qui tire le meilleur des coupes de pieds arrêtés et que ces dernières années ils ont enregistré de très bons résultats en Europe. La Ligue des champions n'est pas une obligation, mais plutôt un objectif, et cela dépend souvent de petits moments qui vont soit pour vous soit contre vous. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, je suis heureux à la Juve et nous devons terminer la saison avec la Ligue des championset les matches qui restent à disputer en Serie A. Je ne sais pas qui jouera demain mais de toute façon les caractéristiques de l'Atletico Madrid ne changent pas", a ajouté l'Italien.

Massimiliano Allegri a souligné l'impact de Cristiano Ronaldo sur la Juventus ainsi que celui d'El Cholo sur son équipe : "Non, ce n'est pas une pression. Oui, vous devez bien travailler et avoir de la chance. Les détails ont toujours été décisifs chez les Champions et avoir Cristiano est un avantage. Ces dernières années, lui et Messi ont été les déterminants. Mais tout n'est pas en relation avec lui. Évidemment, si vous avez le meilleur qui soit, vous avez plus de chances de gagner. Mais lui seul ne suffit pas, toute l’équipe doit faire preuve d’une performance solide. Diego Simeone est très doué pour donner à l'Atletico une forte mentalité, non seulement en Europe mais aussi en Liga, et c'est ce qui l'a aidé à obtenir d'excellents résultats. Alvaro Morata a beaucoup grandi depuis qu'il était avec nous. Il est un joueur très dangereux dans des jeux uniques. Demain, nous devons essayer de contrôler le jeu et de rester attentifs".

Massimiliano Allegri a fait le point médical avant la rencontre et a annoncé le forfait de Sami Khedira : "Sami n'a pas été appelé pour le match. Il est resté à Turin pour des examens médicaux. Paulo Dybala va jouer demain. Paulo Dybala est en bonne forme et demain nous aurons besoin de ses compétences techniques et de son jeu. Ne pas avoir Sami Khedria signifie que nous perdons un combattant au milieu du terrain".