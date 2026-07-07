Juventus : Massara nommé nouveau directeur sportif ; Diaz et Kessié en tête de liste des recrues potentielles, tandis que Cambiaso et Koopmeiners risquent d'être transférés

La Juventus a officialisé il y a quelques minutes la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif, marquant une nouvelle étape dans sa révolution managériale. Après l’arrivée d’Ekathor, l’ancien dirigeant de la Roma et du Milan aura pour mission de poursuivre le renouvellement du club. Selon les experts de Sisal, le profil idéal pour animer le jeu turinois pourrait être Brahim Diaz, actuellement au Real Madrid.





Le Marocain, qui pourrait se retrouver en manque de temps de jeu dans le schéma tactique turinois, figure parmi les joueurs évoqués par Luciano Spalletti. Son arrivée à Turin est cotée à 3,00, exactement comme celle de Franck Kessié, ancien coéquipier de Diaz au Milan AC et désormais libre de tout contrat après son départ d’Al-Ahli. L’Ivoirien a d’ailleurs commenté la rumeur : « La Juventus ? Oui, on en parle, j’ai vu. C’est une très belle opportunité et surtout, je suis libre de tout contrat. » Au milieu de terrain, la piste Leon Goretzka reste d’actualité, cotée à 4,00. Il faudra aussi s’activer sur le front des départs. Selon les experts de Betflag, le départ le plus probable est celui d’Andrea Cambiaso, coté à 1,50, tandis que celui de Teun Koopmeiners, l’un des joueurs les plus décevants des deux dernières saisons, atteint 1,65. L’aventure de Jonathan David à la Juventus pourrait même s’arrêter après une seule saison, son départ étant donné à 1,85.