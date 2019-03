Juventus : Mario Mandzukic devrait rempiler

Selon les informations de Sky Italia, Mario Mandzukic devrait prolonger son contrat avec la Juventus.

Arrivé à la Turin en 2015 en provenance de l'Atlético de Madrid, Mario Mandzukic est devenu un élément notable du système de Massimiliano Allegri.

L'attaquant croate est apprécié pour son efficacité et son profil de buteur, bien-sûr, mais aussi et surtout pour son altruisme et son abattage sur le plan défensif, qui permet à son équipe de rester équilibrée quand elle n'a pas le ballon.

Travailleur de l'ombre aux côtés de Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic pourrait bien s'inscrire dans la durée à la Juventus puisque l'ancien buteur du Bayern serait sur le point de prolonger son contrat.

Selon les informations de Sky Italia, Mandzukic pourrait rempiler pour une saison supplémentaire, alors que son bail actuel expire en 2020.

L'article continue ci-dessous

Le nouveau contrat du Croate pourrait être assorti d'une belle revalorisation salariale.

Pour rappel, Mario Mandzukic a inscrit 43 buts en 158 apparitions avec la Vieille Dame. Sa réalisation la plus mémorable reste son superbe ciseau retourné en finale de l'édition 2016-17 de la contre le . Une finale que les Bianconeri avaient perdu en grande partie à cause d'un Cristiano Ronaldo de gala.