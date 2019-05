Juventus, Marchisio demande aux dirigeants de faire revenir Pogba : "Il serait le joueur idéal"

L'ancien milieu de terrain de la Juventus pense que le club italien devrait engager le Français et Mauro Icardi à la fin de la saison.

Les anciens de la ont lancé la campagne pour un retour de Paul Pogba à Turin. Alors que Patrice Evra a récemment conseillé à son ami de quitter lors de l'été, Blaise Matuidi a de son côté, avoué qu'un joueur comme l'international français serait "le bienvenue" chez les Bianconeri. Le champion du monde 2018 est annoncé avec insistance au depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche.

Néanmoins, la Juventus aussi a été lié à son ancien milieu de terrain lors des derniers mois. Après avoir échoué dans la quête à la , le champion d' en titre risque de vouloir se renforcer cet été. Pour Claudio Marchisio, ancien de la maison turinoise, Paul Pogba est le joueur qui manque aux Bianconeri pour être performant en phase offensive, c'est ce qu'il a confié dans une interview accordée à Tuttosport.

Marchisio milite pour Icardi à la Juventus

"En regardant l'équipe de la Juventus, je pense qu'il lui manque un joueur capable de l'aider dans les phases offensives au milieu de terrain et Paul Pogba serait le joueur idéal pour cela. Je n'ai jamais compris sa décision de retourner à Manchester Unied; il y était déjà allé. S'il avait voulu s'améliorer, cela aurait pris tout son sens de partir en ", a analysé l'ancien milieu de la Juventus qui a évolué avec le Français entre 2012 et 2016.



Claudio Marchisio n'a pas perdu confiance en Paulo Dybala, son ami, malgré sa saison ratée avec les Bianconeri : "Je parle souvent à Dybala, nous sommes des amis proches. Il sait qu'il n'a pas été assez performant cette saison, mais cela peut arriver à n'importe quel grand joueur. Paulo Dybala est déterminé à rebondir et j'espère qu'ils trouveront le moyen de le faire jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, car il a un talent insensé".



Le milieu de terrain italien a alimenté les rumeurs concernant le recrutement de Mauro Icardi. Il est en faveur de l'arrivée de l'Argentin qu'il a comparé à un attaquant franco-argentin passé par la Juventus : "Mauro Icardi ressemble à David Trezeguet ? Il a besoin de ses coéquipiers pour jouer dans son style de jeu, mais il est bien sûr un joueur incroyable. Un duo offensif composé de Mauro Icardi et de Paulo Dybala serait parfait, compte tenu également de l'âge des deux."