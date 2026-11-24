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Manuel Locatelli, milieu de terrain et capitaine de la Juventus, répond aux questions de jeunes supporters du club sur les canaux officiels de la Juventus. Voici les passages les plus marquants de ses réponses lors du traditionnel rendez-vous Junior Report.

LES MOMENTS DIFFICILES

Locatelli, absent sur blessure jusqu’en mars prochain, évoque la période difficile qu’il traverse actuellement :

« C’est certainement l’un des moments les plus difficiles, parce que je me suis blessé au genou et que je dois rester longtemps loin des terrains. Je vis donc ma vie de manière très différente », rapporte TuttoJuve.com. « Un autre moment difficile a été celui où nous n’avons pas réussi à aller à la Coupe du monde. Quand on perd, et qu’on perd de cette manière, c’est forcément un moment douloureux. Mais au bout du compte, dans le football, on gagne et on perd. L’important, c’est de progresser et de donner tout ce qu’on a. »

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LA CONVALESCENCE

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Le milieu de terrain parle de sa convalescence :

« Je me sens bien, dans le sens où je travaille bien. Je sais que je dois patienter et, malheureusement, cela arrive parfois dans notre vie, dans la vie des athlètes. Mon quotidien est différent, je travaille davantage en salle de sport. Jouer au football me manque énormément, vraiment énormément, mais j’ai appris à accepter cette situation et je sais que je dois faire de mon mieux pour revenir en forme. »

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SON ARRIVÉE À LA JUVENTUS

Le milieu de terrain se souvient de son arrivée à la Juve en 2021 :

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« J’ai eu la chance, en arrivant ici à la Juve, d’avoir de grands capitaines avant moi. Quand je suis arrivé, il y avait encore Chiellini, il y avait Bonucci, puis j’ai eu Danilo. Il a été très important pour moi d’observer et d’apprendre auprès d’eux leur attitude, leur façon d’être toujours présents et disponibles. Comme je le disais, il faut essayer chaque jour de montrer l’exemple. Le secret, selon moi, c’est le dévouement, l’envie de travailler et de progresser, mais surtout la volonté d’écouter les autres. »

SA PASSION POUR LA JUVENTUS

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Enfin, Locatelli se souvient de l’enfant supporter de la Juventus qu’il était :

« J’étais supporter de la Juve dès mon enfance. Il y avait donc Nedved, Buffon et Del Piero. J’admirais aussi Totti, bien sûr : c’étaient mes idoles, les footballeurs avec lesquels j’ai grandi. Tu as dit quelque chose de beau, qui donne à réfléchir, parce que, comme tu l’as dit, les enfants nous voient parfois de cette façon et cela nous donne une responsabilité. Là aussi, nous devons montrer l’exemple. Je pense qu’il ne suffit pas de le faire par nos gestes techniques pendant le match, mais aussi par notre attitude sur le terrain et en dehors. Nous devons être des exemples pour vous, parce que vous nous regardez et nous admirez. C’est donc une belle et importante responsabilité. »