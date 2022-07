Juventus - les premiers mots de Paul Pogba : "Une décision qui vient du coeur"

De retour dans le Piémont, le milieu de terrain français veut avant tout "prendre du plaisir" après des années compliquées à Manchester United.

L'enfant prodige est de retour au bercail. Le moment que les fans de la Juventus attendaient est arrivé ce lundi avec l'officialisation du retour de Paul Pogba en provenance de Manchester United. Le Français revient dans le Piémont sans la moindre indemnité de transfert, lui qui avait été vendu à prix d'or aux Red Devils, et s'est engagé jusqu'en juin 2026.

"Home sweet home"

Paul Pogba retrouve un contexte et un club qu'il connaît bien, même si la Juventus ne domine plus le championnat italien comme c'était le cas lors du premier passage du Français chez les Bianconeri. Pour autant, l'international tricolore connaît la maison turinoise comme sa poche, il retrouvera son ancien entraîneur, Massimiliano Allegri et a toutes les cartes en main pour se relancer.

OFFICIEL | Paul Pogba est de retour à la Juventus

L'aventure de Paul Pogba à Manchester United ne s'est pas déroulée de la manière dont il l'aurait souhaité, mais le Français souhaite désormais tourner la page et reprendre du plaisir sur le terrain. "Comme on dit en anglais, ‘home sweet home’. Je me sens vraiment bien. L’ambiance à la Juventus est inexplicable. Je suis très heureux et impatient de commencer à jouer", a confié Paul Pogba sur la chaîne Twitch de la Juventus après avoir signé son contrat.

"La Juve m’a donné l’opportunité dans le passé de devenir Pogba"

"Pourquoi je suis revenu à la Juventus? Pour retrouver la joie de jouer au football. J’en ai parlé avec plusieurs joueurs, avec Pavel Nedved (le vice-président) et Andrea Angelli (le président). C’est une décision qui vient vraiment du cœur", a ajouté le nouveau milieu de terrain de la Juventus. Paul Pogba portera le numéro 10 chez les Bianconeri comme lors de sa dernière saison en 2015-2016.

Pogba : "Je ne peux pas me tromper dans mon choix"

Un numéro laissé vacant par Paulo Dybala que Paul Pogba aura à coeur d'honorer de la meilleure façon possible conscient de la valeur sentimentale et historique de ce numéro à la Juventus : "Ce maillot est tout pour moi. La Juve m’a donné l’opportunité dans le passé de devenir Pogba. Je me sens bien avec cette décision. Je suis de retour et j’en suis très content. Mais je le serai encore plus quand nous ramèneront des trophées, dont le Scudetto".

Du haut de ses 29 ans, Paul Pogba est à un tournant de sa carrière et a choisi de revenir dans un environnement qu'il connaît parfaitement pour exploiter au mieux son talent. Son retour est très attendu et sera scruté de près dans le Piémont. Paul Pogba va désormais devoir prouver qu'il peut mener la Juventus vers le Scudetto qui lui fui depuis maintenant deux saisons.