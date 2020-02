Juventus - Leonardo Bonucci s'attend à "un grand match" contre l'OL

Le défenseur central de la Vieille Dame estime que l'Olympique Lyonnais peut poser des problèmes aux Turinois, le 26 février prochain, en C1.

Loin des objectifs fixés en début de saison en , l'Olympique Lyonnais demeure une équipe historiquement capable de réaliser de beaux exploits quand elle se frotte à des formations jugées supérieures. Ainsi, les hommes de Rudi Garcia auront par exemple à coeur de faire tomber le , ce dimanche soir (21h00), au Parc des Princes, eux qui auront aussi et surtout à se frotter à la Turin, le 26 février prochain, en Ligue des Champions.

"L'ambiance est bonne et l'atmosphère sera électrique"

Si les Lyonnais n'ont rien à perdre face aux Champions d' , emmenés par un certain Cristiano Ronaldo, force est de constater que les joueurs de la Vieille Dame savent bien qu'affronter les Français n'aura rien d'une mince affaire. C'est en tout cas ce que laissent penser les dernières déclarations du défenseur Leonardo Bonucci sur Sky Sport Italia, lequel s'attend à un match compliqué, qui plus est dans une atmosphère spéciale.

"Ce sera un grand match, est une équipe technique, avec de la vitesse et des jeunes joueurs. Nous devons être très prudents. Maintenant, on sait notre objectif : passer et aller au bout de nôtre rêve. C'est essentiel de revenir de Lyon avec un résultat positif. De ce que je me souviens de mes précédentes visites (en 2014, en , et en 2016, en Ligue des Champions, ndlr), l'ambiance est bonne et l'atmosphère sera électrique, parce qu'une soirée de Ligue des Champions, c'est spécial", a ainsi prévenu le défenseur de la Juventus Turin. Désormais, à Lyon de lui donner raison...