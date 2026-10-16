Juventus-Lazio en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir avant le match

Serie A - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Le match Juventus-Lazio débutera le 18 octobre 2026 à 14 h 45 EST et à 18 h 45 GMT.

Une Juventus diminuée par les blessures se prépare à recevoir la Lazio

La Juventus privée de plusieurs joueurs clés

La Juventus a connu un début de saison irrégulier, avec 11 points pris en six matches, mais une seule victoire lors de ses quatre dernières rencontres. Sur la scène européenne, elle a fait mieux, en battant le Celta Vigo et le NEC Nijmegen en Ligue Europa, mais affronter la Lazio représente un défi d’un autre niveau. Randal Kolo Muani a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches, tous deux à l’extérieur.

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La Lazio en pleine forme

Invaincue après six matches de Serie A, la Lazio de Gennaro Gattuso n’a laissé échapper que deux points et partage la tête du classement avec l’Inter, tenant du titre. Andrea Pinamonti traverse une période faste devant le but, avec une réalisation lors de chacune de ses trois dernières rencontres sous les ordres de Gattuso.

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Chiffres clés et point sur les blessures

La Lazio est invaincue lors de ses trois dernières confrontations avec la Juventus.

La Lazio a ouvert le score lors de cinq de ses six matches de Serie A cette saison.

La Juventus est particulièrement touchée par les blessures, l’absence de Kenan Yıldız étant la plus préjudiciable. La Lazio pourrait être privée d’Albert Guðmundsson et de Nicolò Rovella.

Effectifs et compositions

La Juventus aborde cette rencontre avec une longue liste de blessés. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara et Arkadiusz Milik sont tous indisponibles, ce qui limite les options de Luciano Spalletti dans son effectif. Aucune suspension n’est actuellement signalée et les informations sur la composition probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

La Lazio compte moins de blessés, mais leurs absences sont notables. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson et Alessio Furlanetto sont tous indisponibles pour Gennaro Gattuso, qui peut par ailleurs s’appuyer sur un groupe relativement stable.

Forme récente

La Juventus a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain de Cagliari en Serie A, où une tête de Kolo Muani lui a permis de sauver un point. Son meilleur résultat sur cette période est une large victoire 5-0 contre le NEC Nijmegen en Ligue Europa. En revanche, ses défaites consécutives en Serie A face à Sassuolo et lors d’un match amical contre Cremonese soulignent l’irrégularité à laquelle Spalletti doit remédier.

La Lazio s’est montrée nettement plus régulière, remportant trois de ses cinq derniers matches et faisant match nul lors des deux autres. Elle a récemment battu Monza 3-1 et avait auparavant fait match nul 2-2 contre l’AC Milan, montrant qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Ses trois victoires en cinq matches, accompagnées de nombreux buts, expliquent la place occupée par l’équipe de Gattuso au classement.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est terminée sur un score de 2-2 à l’Allianz Stadium en février 2026, un résultat qui reflète le caractère disputé de cette affiche. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Lazio présente le meilleur bilan : une victoire, deux nuls et une défaite en Serie A, ainsi qu’une victoire en Coupe d’Italie. Les buts ont été répartis assez équitablement entre les deux équipes et la plupart de ces rencontres se sont jouées sur de faibles écarts.

Classement

Au classement actuel de Serie A, la Lazio occupe la deuxième place et la Juventus la sixième. Cet écart donne un enjeu supplémentaire à cette rencontre à domicile, que la Juventus verra comme une occasion de se rapprocher des équipes qui mènent le championnat en ce début de saison.