Juventus, la promesse de Sarri à Cristiano Ronaldo : "Je veux que tu marques 40 buts"

L'entraîneur des Bianconeri a dévoilé son plan de jeu à la star portugaise et lui a promis qu'il aurait l'occasion d'empiler les buts cette saison.

Cristiano Ronaldo est une machine à marquer. Le Portugais n'est jamais plus heureux que lorsqu'il enchaine les buts et remporte des trophées en fin de saison. Et bien évidemment comme avec tous les meilleurs joueurs de la planète, lorsque l'ancien du est dans votre équipe, il vaut mieux le mettre dans les meilleures conditions et s'en faire un allié plutôt qu'aller contre sa volonté et se le mettre à dos.

Maurizio Sarri l'a bien compris. Selon Tuttosport, le nouvel entraîneur de la Juventus, qui avait pour volonté initiallement de mettre dans l'axe l'international portugais, aurait fait une promesse au quintuple Ballon d'Or. Lorsqu'il lui a exposé son plan de jeu et ce qu'il comptait mettre en place chez les Bianconeri, l'ancien technicien de et de aurait assuré à Cristiano Ronaldo qu'il va empiler les buts cette saison : "Je veux que tu marques 40 buts", aurait affirmé Sarri au Portugais.

CR7 toujours à gauche

Bien évidemment, il ne tient qu'au Quintuple Ballon d'Or d'honorer cette promesse. Mais ce discours veut en réalité dire une chose : Maurizio Sarri va faire de Cristiano Ronaldo sa pièce centrale à la et va le mettre dans les meilleures conditions pour briller. L'Italien sait très bien que l'international portugais carbure aux buts marqués. L'ancien de Naples a renoncé à placer le Portugais dans l'axe, lui qui préfère toujours jouer à gauche, mais souhaite qu'il frappe davantage au but que ses coéquipiers pour utiliser au mieux ses qualités.

La barre des 40 buts fixée par Maurizio Sarri est symbolique. En dix ans, Cristiano Ronaldo a terminé seulement deux fois en dessous de cette marque statistique, lors de sa première saison au Real Madrid (33 buts) et lors de sa première à la Juventus (28 buts). Maurizio Sarri veut aider Cristiano Ronaldo à tuttoyer les sommes voir même à battre son record de buts sur une saison comme il a aidé Eden Hazard à Chelsea et Gonzalo Higuain puis Dries Mertens à Naples.

Mais ce ne sera pas chose aisée puisque contrairement aux joueurs cités précédemment, Cristiano Ronaldo a déjà connu son prime et a réussi à inscrire 61 buts lors d'une même saison. Un record qui sera difficile à battre au vu de l'âge du Portugais (34 ans) et de la difficulté de la Serie A. Une chose est sûre, Maurizio Sarri a bien compris que son salut et celui de la Juventus passerait par les pieds, et la tête, de Cristiano Ronaldo cette saison.