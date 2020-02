Juventus - La présence de Miralem Pjanic contre l’OL se confirme

Miralem Pjanic sera opérationnel à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, opposant son équipe de la Juve à Lyon.

Mercredi soir, soit le 26 février prochain, la Turin se déplace à pour le compte des 8es de finale aller de la C1. Si Miralem Pjanic était initiallement pressenti pour manquer ce rendez-vous, il a été finalement déclaré bon pour le service.

Miralem Pjanic présent à l'entraînement

En effet, le milieu de terrain s'est entraîné ce dimanche, et sera donc présent dans le groupe convoqué par Maurizio Sarri. Pour rappel, Miralem Pjanic avait contracté un coup lors de sa dernière sortie avec la Vieille Dame et les premières prévisions n’étaient pas très rassurantes le concernant. Le joueur avait ensuite passé des examens médicaux en début de semaine, et ceux-ci n’ont révélé aucun souci musculaire majeur.

Le Bosnien participera donc au duel contre les Gones, mais aussi au grand choc de la contre l’Inter de Milan, qui se jouera quatre jours plus tard à Turin. Pour rappel, Pjanic connait très bien Lyon puisqu’il s’y est produit pendant trois saisons (2008-2011). C’était juste avant son départ pour l’ . En 2010, il avait été le grand artisan de la dernière qualification des Gones pour les quarts de la Ligue des Champions, au détriment du .