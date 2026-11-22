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La Juventus entrera bientôt sur la pelouse de l’Allianz Stadium. L’équipe de Luciano Spalletti affrontera Venezia lors du match avancé de 12 h 30. La Juventus vise une victoire pour retrouver immédiatement la zone européenne et, surtout, gagner en régularité après un début de saison très irrégulier, en championnat comme en Ligue Europa.

À l’extérieur du stade turinois, le virage a déployé une banderole adressée à l’équipe : « Quiconque agit contre l’équipe et le club n’a aucune dignité… Respectez et honorez ce maillot pour les gens et pour les gens et pour les ultras. » Qui est visé ?