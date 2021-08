Juventus : Kaio Jorge "inspiré" par Cristiano Ronaldo

Le Brésilien affirme avoir déjà reçu des conseils du quintuple Ballon d'Or depuis son arrivée chez les Bianconeri.

Kaio Jorge, la nouvelle recrue de la Juventus, a révélé son admiration pour Cristiano Ronaldo, insistant sur le fait que l'attaquant portugais a "toujours été une inspiration". Le jeune phénomène brésilien a rejoint la Juventus en provenance de Santos pour 3 millions d'euros la semaine dernière, le jeune homme de 19 ans s'engageant pour un contrat de cinq ans à l'Allianz Stadium.

Il aura désormais la chance de côtoyer certains des meilleurs joueurs du monde, notamment le quintuple Ballon d'Or Ronaldo, qui, selon lui, l'a déjà aidé à s'intégrer dans le vestiaire des Bianconeri. Kaio Jorge a déclaré à la chaîne officielle du club : "La Juventus est un rêve pour moi. Il sera important de bien s'adapter, mes coéquipiers m'aident beaucoup et Cristiano Ronaldo m'a aussi donné beaucoup de conseils".

"Cristiano Ronaldo a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'espère apprendre beaucoup de choses de lui, c'est une personne fantastique", a ajouté Kaio Jorge. L'attaquant brésilien a ajouté sur le fait d'avoir hérité du très convoité maillot n°21 à la Juve : "J'ai choisi le maillot numéro 21 car beaucoup de grands de la Juventus ont porté ce numéro, comme Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Paulo Dybala et Gonzalo Higuain."

Interrogé sur ses premières impressions de son nouveau club, Kaio a répondu : "J'ai été impressionné par tout à la Juventus : des structures, aux personnes qui m'ont très bien accueilli, avec une grande envie de travailler dur. Je suis venu ici pour faire une grande saison, pour en profiter et apprendre le plus possible de ces grands joueurs. Je veux me battre pour marquer le plus de buts possible".

L'article continue ci-dessous

La Juventus doit reprendre la compétition en Serie A samedi à domicile contre Empoli, mais Kaio Jorge ne devrait pas participer à cette rencontre après s'être blessé à la cuisse à l'entraînement. Le jeune attaquant pourrait être absent pendant un mois, mais il a tenu à rassurer les fans en affirmant que le problème n'était pas grave. "La blessure dont j'ai souffert lundi n'est pas grave, je serai bientôt de retour", a déclaré Kaio. En supposant que son rétablissement se déroule sans encombre, l'ancienne star de Santos pourrait être disponible lorsque la Juve se rendra à Naples pour son premier match après la pause internationale, le 12 septembre.

La question de savoir si Cristiano Ronaldo sera encore un joueur de la Juventus lorsque Kaio fera ses débuts et cela reste un mystère. Les spéculations sur l'avenir du joueur de 36 ans faisant rage avant la date limite des transferts du 31 août. Les dirigeants des Bianconeri ont publiquement insisté sur le fait que Ronaldo resterait à la Juve, mais il a été rapporté qu'il faisait pression pour un transfert au milieu de rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain et à Manchester City.