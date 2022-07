Juventus - Italie, Buffon : "Je pourrais prendre ma retraite à 55 ans"

Le gardien de but vainqueur de la Coupe du monde n'est pas prêt à mettre un terme à son illustre carrière.

Gianluigi Buffon a laissé entendre qu'il pourrait prolonger sa carrière de joueur pendant encore 11 ans, l'ancien gardien de but légendaire de la Juventus - qui est maintenant de retour à Parme - disant : "Je pourrais prendre ma retraite à 55 ans". À 44 ans, il a déjà accepté une nouvelle prolongation de contrat de 12 mois avec son club évoluant actuellement en Serie B.

"10 ans que je pense à la retraite, mais j'ai toujours continué"

L'homme qui a aidé l'Italie à remporter la Coupe du monde en 2006 ne voit pas pourquoi il devrait raccrocher les gants de sitôt, et toute idée d'une retraite anticipée devrait être mise de côté dans un avenir proche. Gianluigi Buffon a disputé 26 matches avec Parme la saison dernière, après avoir mis un terme à son second passage à la Juve à l'été 2021, et il apprécie toujours autant son football.

Juve : Allegri, Di Maria et Scudetto… Paul Pogba s’est confié en conférence de presse

Il a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse avant la campagne 2022-23 : "Je pourrais prendre ma retraite à 55 ans, j'ai passé 10 ans à Parme dans ma première vie, puis 20 ans à la Juventus. Cela fait 10 ans que je pense à la retraite, mais j'ai toujours continué. J'ai vécu des expériences importantes qui m'ont aidé à connaître le monde du football, mais je ne suis pas sûr de rester dans ce monde après la retraite. Peut-être pourrais-je essayer autre chose".

Qui est le meilleur du monde pour Buffon ?

Au cours de sa remarquable carrière, Gianluigi Buffon a joué avec et contre certains des meilleurs joueurs du monde. Il a été le coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus et a affronté Lionel Messi à plusieurs reprises au fil des années, deux hommes qui comptent à eux deux 12 Ballons d'Or et qui figurent parmi les plus grands joueurs de tous les temps.

Juve : Di Maria en Serie A, "c’est comme Maradona" pour Buffon

L'article continue ci-dessous

Gianluigi Buffon hésite à choisir entre deux icônes du football, déclarant à propos du long débat sur le GOAT : "Je n'ai jamais joué avec Lionel Messi, je ne peux donc pas répondre. Je vous le dis, les champions se voient aussi dans le vestiaire. Vous devez vous concentrer sur les hommes plutôt que sur les footballeurs.

"Quand les gens parlent du meilleur joueur de tous les temps, ils devraient considérer que le football a changé et qu'on nous aide à être plus performants. Il est injuste de remettre en question Pelé, Diego Maradona ou Johan Cruyff. Si vous avez un esprit sportif, vous devez être prêt à admettre que vous avez été le meilleur joueur avec d'autres", a conclu Buffon.