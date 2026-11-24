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L’Inter, la Juventus et l’AC Milan, cités dans l’ordre alphabétique, sont les trois clubs les plus importants d’Italie, du moins pour l’instant, sur le plan économique et en matière de chiffre d’affaires. L’Inter et l’AC Milan, les deux clubs milanais, sont passés sous le contrôle de fonds d’investissement américains, respectivement RedBird Capitals et Oaktree, tandis que la Juventus appartient toujours à Exor, la holding de la famille Agnelli-Elkann.

Ces trois clubs brassent des sommes astronomiques, importantes non seulement pour l’ensemble du football italien, mais aussi pour le pays tout entier, compte tenu de l’activité économique qu’ils génèrent. Pourtant, l’analyse de leurs comptes clos au 30 juin 2025, utilisés pour dégager une tendance stratégique comme l’a fait la Gazzetta dello Sport, montre que les trois clubs suivent en réalité des approches aussi liées entre elles que différentes.



CHIFFRES D’AFFAIRES ET RÉSULTATS NETS : Au 30 juin 2026, l’Inter est le club qui a terminé l’exercice avec le chiffre d’affaires le plus élevé, à 518 millions d’euros, devant la Juventus (474,7 millions d’euros) et l’AC Milan (464,6 millions d’euros). Ces chiffres se sont traduits, dans leurs comptes respectifs, par une perte de 66 millions d’euros pour la Juventus et de 24 millions pour l’AC Milan, après trois années de modestes bénéfices. L’Inter a, de son côté, confirmé son bénéfice de 23 millions d’euros, bien qu’en baisse par rapport à l’exercice précédent.



OAKTREE ET MAROTTA EN TÊTE POUR LES REVENUS : Depuis 2021-2022, le président Beppe Marotta et la direction italienne de l’Inter ont choisi de faire reposer la croissance des revenus sur les résultats sportifs. La présence régulière en Ligue des champions, avec deux finales disputées, puis les recettes de la Coupe du monde il y a un an ont fait progresser les revenus sportifs, dont les primes de l’UEFA, ainsi que les revenus commerciaux liés aux sponsors, ceux du merchandising et ceux du stade et de la billetterie. Ils ont atteint 485 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026. Enfin, les transferts de joueurs ont eu très peu d’incidence sur les comptes de l’Inter.



L’absence des compétitions européennes a, en revanche, « obligé » l’AC Milan à compenser le manque à gagner par des revenus élevés tirés des achats et ventes de joueurs, ses autres revenus passant de 411 millions d’euros en 2024-2025 à « seulement » 357 millions en 2025-2026. Même constat pour la Juventus : les recettes de la Ligue des champions n’ont pas suffi à atténuer la nécessité de diversifier ses revenus, passés de 420 à 417 millions d’euros.

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COÛT DE L’EFFECTIF : La Juventus, du moins jusqu’à la fin de la saison dernière, lorsque Dusan Vlahovic faisait encore partie de l’effectif, affichait le coût d’effectif le plus élevé, tant pour les salaires que pour l’amortissement des joueurs. Malgré une baisse de sa masse salariale de 220 à 210 millions d’euros, le club turinois reste de loin celui dont l’effectif coûte le plus cher, avec des amortissements passés de 117 à 121 millions d’euros.



Juste derrière, l’Inter verse 204 millions d’euros de salaires par an à ses joueurs. Le club compense toutefois cette dépense par des amortissements de « seulement » 59 millions d’euros, eux aussi en légère baisse par rapport à l’exercice précédent. L’AC Milan se situe entre les deux pour les amortissements, à 95 millions d’euros. Sa stratégie consiste à contenir la masse salariale, qui s’établit à « seulement » 146 millions d’euros, en baisse par rapport à 2024-2025.

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CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT FINANCIER : L’AC MILAN EN TÊTE : La stratégie de Cardinale concernant le coût de l’effectif a déjà connu un changement de cap radical au cours de la saison actuelle. Cette ligne de conduite a néanmoins permis à l’AC Milan de présenter une meilleure situation que les deux autres clubs en matière de capitaux propres et d’endettement financier. Contrairement à l’Inter et à la Juventus, le club milanais n’a ni dettes bancaires ni obligations en cours. Ses capitaux propres sont ainsi de loin les plus élevés des trois, à 176 millions d’euros, pour un endettement financier net de 145 millions.

Les capitaux propres de l’Inter (+10 millions) et de la Juventus (+12 millions) sont légèrement positifs, mais pour des raisons différentes. Une nouvelle augmentation de capital demandée à Exor et financée par John Elkann a été vitale pour la Juventus, tandis que l’Inter bénéficie des bénéfices réalisés lors des deux dernières saisons.

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LA JUVE EN TÊTE POUR L’IMMOBILIER : Enfin, un élément place la Juventus en tête des trois clubs sur le plan stratégique, rapporte la Gazzetta dello Sport. Depuis très longtemps, le club turinois possède tous les biens immobiliers essentiels à sa stratégie de croissance : son stade, son siège, son centre d’entraînement, les terrains de son centre de formation à Vinovo, le JMedical, le JHotel et le « creator lab ». Leur valeur est estimée à 180 millions d’euros et pourrait tripler sur le marché en cas de besoin. Ce poste ne représente que 37 millions d’euros pour l’AC Milan, avec ses centres d’entraînement et le terrain de San Donato, et 26 millions d’euros pour l’Inter, avec ses centres d’entraînement. L’acquisition commune du site de San Siro et le projet de nouveau stade feront grimper ce montant pour les deux clubs milanais, mais pas avant 2031.