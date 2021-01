Juventus - Insatiable, Cristiano Ronaldo vise toujours le Scudetto

Vainqueur face à Naples mercredi, CR7 a remporté le 4ème titre de son aventure en Italie. Mais l'attaquant n'entend pas s'arrêter là cette saison...

Il fallait la signature de Cristiano Ronaldo dans une nuit qui restera dans l'histoire comme celle du premier titre en tant qu'entraîneur d'Andrea Pirlo. La , battant le Napoli 2-0 à Reggio Emilia lors de la Supercoupe d' , est parvenue à soulever un trophée vers le ciel et l'a fait aussi grâce à son champion lusitanien.

En effet, c'est Ronaldo, qui a également été nommé meilleur joueur du match, qui a ouvert le score peu après l'heure de jeu, confirmant ses bonnes dispositions actuelles. CR7 se révèle être une véritable machine à buts à la Juventus et en ce sens les chiffres ne mentent pas. Le 7 bianconero a marqué 32 buts lors de ses 32 dernières apparitions toutes compétitions confondues avec la Juve, ce qui signifie essentiellement qu'il voyage avec une moyenne d'un but par match. Impressionnant.

Déjà 4 titres en Italie... Bientôt le 5ème ?

À cela, nous devons également ajouter un autre détail non négligeable : son caractère décisif dans les grands rendez-vous. Contre , il a marqué le 760e but de sa carrière et est définitivement insatiable. Quand Cristiano Ronaldo voit la ligne d'arrivée, il parvient à donner le meilleur de lui-même et ce n'est pas rien.

Grâce à la victoire face au Napoli mercredi soir, le nombre de titres remportés en Italie avec le maillot de la Juventus passe à quatre : deux Scudetti et deux Super Coupes d'Italie. Pas mal pour celui qui n'est arrivé à la Juventus qu'à l'été 2018, mais qui n'a aucune envie de s'arrêter ici, déterminé à lutter en .

Désormais, l'objectif est d'être une nouvelle fois champion d'Italie et c'est lui-même qui l'a expliqué après le triple coup de sifflet final, au micro de la Rai. "Tout est encore ouvert pour le Scudetto. Milan et l'Inter sont forts, mais nous pouvons toujours gagner. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible". On a envie de le croire !