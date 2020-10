Juventus-Héllas Vérone (1-1) - La Juventus accrochée par Vérone

Sans Cristiano Ronaldo, la Juventus a concédé un deuxième match nul consécutif en Serie A face à l'Héllas Vérone (1-1).

Trois jours avant de recevoir le Barça en , la peine toujours autant à convaincre. Privés de Cristiano Ronaldo, toujours pas débarrassé du Covid-19, les Bianconeri ont une nouvelle fois perdu des points à domicile face à l'Héllas Vérone.

Les hommes d'Andrea Pirlo sont d'ailleurs dans le dur rapidement dans la rencontre, et auraient même pu être menés dès le quart d'heure de jeu, mais le but d'Ebrima Colley face à une défense attentiste est refusé pour hors-jeu.

Deuxième alerte quelques minutes plus tard, mais Kalinic ne cadre pas sa frappe. En manque d'idées, les Turinois doivent patienter jusqu'aux dernières minutes de ce premier acte pour enfin se montrer dangereux.

C'est d'abord Cuadrado qui fait vibrer la barre de Silvestri à la suite d'un rush de Danilo, avant qu'Alvaro Morata, buteur providentiel à plusieurs reprises ces dernières semaines, ne voit lui aussi son but refusé pour une position illicite.

Un but refusé partout à la pause, et toujours pas de solutions évidentes dans le jeu pour les nonuples champions en titre. Qui vont finir par le payer à l'heure de jeu en laissant filer Favilli dans le dos de leur arrière-garde pour l'ouverture du score (0-1, 60e).

Dos au mur, la Juventus pousse alors pour tenter au moins de revenir au score, mais Silvestri veille devant Morata avant de voir Dybala, titulaire pour la première fois de la saison, heurter une nouvelle fois la barre transversale. Entre temps, Leonardo Bonucci est contraint de quitter ses partenaires en se tenant la cuisse droite après avoir stoppé son effort...

Et c'est finalement Dejan Kulusevski, prêté la saison dernière à , qui ramène les Bianconeri à un quart d'heure du terme (1-1, 78e). Mais malgré des tentatives de Rabiot et Dybala qui tutoient les montants et de longues minutes de domination conclues sur une double parade de Silvestri, le Juventus doit se contenter de ce match nul. La voilà à trois points de l' , qui reçoit la Roma lundi soir.