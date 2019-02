Juventus, Giorgio Chiellini fan de Cristiano Ronaldo : "Avec lui nous repoussons nos limites"

L'emblématique défenseur de la Juventus a encensé l'international portugais arrivé cet été chez les Bianconeri.

Dominatrice à l'échelle nationale, la Juventus rêve de faire de même en Europe. Et si les Bianconeri ont connu de nombreux échecs notamment en finale de la Ligue des champions ces dernières saisons, ils se mettent à rêver d'un premier succès en C1 depuis 1996. La raison de se regain dans les têtes turinoises se nomme Cristiano Ronaldo. Arrivé cet été à la Juventus, l'international portugais porte les espoirs du peuple turinois. Dans un entretien accordé à Marca, Giorgio Chiellini s'est montré très emballé par son nouveau coéquipier.

"Après tant d’années de domination en Italie, nous pouvions penser que nous avions atteint le maximum, mais grâce à Cristiano, nous allons au-delà, nous repoussons nos limites. Nous avons atteint deux finales de la Ligue des champions (2015 et 2017, ndlr), mais pour continuer à progresser, nous avions besoin du meilleur. Il nous a aidés dans la culture du travail, parce que tous ceux qui sont proches de lui ressentent de l’admiration pour lui et nous cherchons toujours, entre guillemets, à voler quelque chose de ce qu’il a, parce qu’il est un exemple", a confessé l'Italien.

Chiellini se méfie de Griezmann

"Je ne pensais pas que c’était réellement possible (que Ronaldo signe à la Juventus), a continué l’Italien, car je ne pensais pas qu’un club comme le Real Madrid allait laisser partir un tel joueur. Ronaldo manque au Real car c’est un joueur qui fait la différence et qui montre à chaque match qu’il est le meilleur du monde. Mystérieusement, il n’a pas gagné le dernier ballon d’or. Ronaldo et Messi sont comme Lebron James et (Kobe) Bryant. Ce sont des extraterrestres et nous avons la chance que l’un d’eux soit ici", a ajouté Giorgio Chiellini.

Le défenseur de la Juventus refuse de parler d'obsession pour la C1 : "Ce n'est pas une obsession. Un objectif, certes, mais avec sérénité. Nous savons que nous ne sommes pas la seule équipe à vouloir gagner. Il y a cinq ou six autres équipes qui peuvent gagner. C'est un vrai objectif. Penser que nous sommes les favoris serait présomptueux de notre part. Nous avons tout pour gagner et c'est notre objectif. Nous voulons jouer dans le Wanda Metropolitano non pas le 20 février mais le 1er juin".

L'Italien se méfie de l'Atletico et d'Antoine Griezmann : "L'Atletico est une équipe avec une philosophie moins espagnole et plus italienne. Ils jouent un style très compact et vertical et obtiennent des résultats extraordinaires avec des joueurs de grande qualité. Antoine Griezmann est un joueur incroyable qui peut faire la différence et rend son jeu imprévisible. Morata est un grand ami, une excellente personne. C'est un garçon en or. nous nous attendions à ce qu'il passe plus de temps avec nous, mais il a eu la chance de rentrer chez lui au Real Madrid. Dans un match de Ligue des Champions, Alvaro est un joueur dangereux, un excellent attaquant. Il est rapide et gère bien avec les deux pieds. Mais, à cause de la façon dont l'Atletico joue, je pense que Griezmann est le plus important et pas seulement pour les buts".