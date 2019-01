Juventus, Giorgio Chiellini : "Cristiano Ronaldo a brisé mes rêves plusieurs fois, mais il peut maintenant m'aider à les atteindre"

Tombé à plusieurs reprises contre le Portugais, le défenseur de la Juventus est heureux d'avoir désormais le quintuple Ballon d'Or dans son camp.

Mieux vaut avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe qu'en face de soi. La Juventus et Giorgio Chiellini l'ont appris à leurs dépens ces dernières saisons. Impossible que les supporters de la Juventus ne se souviennent pas de la finale de Ligue des champions à Cardiff dans laquelle l'international portugais avait brillé ou encore du quart de finale aller de C1 la saison dernière lorsque Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé contre la Juventus.

Mais désormais, Cristiano Ronaldo évolue sous les couleurs de la Juventus. Arrivé contre 100 millions d'euros l'été dernier en provenance du Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or fait rêver les supporters du champion d'Italie en titre qui courent après une victoire en Ligue des champions depuis maintenant vingt-trois ans. Dans une interview accordée à la BBC Sport, Giorgio Chiellini s'est lui aussi mis à rêver avec la présence de Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois contre nous et il a cassé mes rêves plusieurs fois - à Cardiff, à Madrid, à Turin. Avant, la Ligue des champions était un rêve. Maintenant, c'est un objectif, car Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde et nous avons besoin de lui pour faire le dernier pas", a analysé le défenseur central italien qui n'a jamais remporté la C1.

L'article continue ci-dessous

Chiellini croit en l'effet CR7

"C’est la personnalité de Cristiano Ronaldo. Il possède d’excellentes compétences sur le terrain, mais son attitude (son fonctionnement, sa préparation au match, sa vie quotidienne au quotidien) peut nous aider. L'équipe a changé. Je pense que nous sommes l'une des quatre ou cinq équipes favorites - Barcelone, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich. Mais le PSG et l'Atletico peuvent également remporter la victoire et nous sommes encore si loin des matches clés", a ajouté Giorgio Chiellini.

"J'étais curieux de voir une attitude particulière loin du terrain. J'essaie de prendre son travail au gymnase et sa concentration. Il m'a aidé parce que je voudrais m'améliorer chaque jour. Je n'y croyais pas au début. Mais après quelques jours de rumeurs, j'ai parlé avec Andrea Agnelli et j'ai été surpris. Je pense que pour de nombreux fans et les joueurs aussi, ce n'était pas si normal", a conclu l'Italien au sujet de l'arrivée du Portugais.



L'international italien a évoqué son avenir et ne sait pas de quoi il sera fait : "Je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Je vis au jour le jour et je ne pense qu'au prochain match. Je suis très heureux, j'aime m'entraîner et jouer dans cette équipe et je suis fier de notre équipe. À cet âge, on ne peut pas trop penser à mon futur. Mais je me suis préparé pour la fin de ma carrière".