Juventus : Gianluigi Buffon passe sa visite médicale ce matin

En fin de contrat à Paris, Gianluigi Buffon (41 ans) est arrivé au centre médical de la Juventus ce jeudi matin.

Le retour est tout proche pour Gianluigi Buffon (41 ans) à la . En fin de contrat avec le PSG, "Gigi" doit s'engager dans les prochaines heures avec son ancien club.

Le gardien italien est arrivé ce jeudi matin au "J Médical", le centre médical de la Juventus.

Selon Sky Italia, Gianluigi Buffon aurait accepté de devenir la doublure de Wojciech Szczęsny la saison prochaine.

Sous réserve de la visite médicale, Buffon va donc revenir à la Juve, qu'il avait quitté pour le PSG l'an dernier.

Il a déjà évolué à Turin de 2001 à 2018.