Juventus, Fabio Paratici : "Un retour de Paul Pogba ? C'est difficile"

Le directeur sportif de la Juventus n'est pas optimiste concernant un retour du Français à la Juventus et veut conserver Paulo Dybala.

En très grande forme avec Manchester United depuis le départ de José Mourinho, Paul Pogba réalise une saison historique sur le plan des statistiques. Forcément la cote de l'international français va grimper sur le marché des transferts, lui qui a un temps été annoncé sur le départ. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien, a écarté un retour du Français à Turin.

"Pogba reviendra-t-il à la Juventus ? Non, en football, on ne sait jamais, mais je pense que c'est très difficile. James Rodriguez ? C'est certainement un excellent joueur, nous devons voir. Améliorer une équipe comme la nôtre n'est pas facile. Faire mieux que Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan Cuadrado et Federico Bernardeschi est vraiment difficile. "La première chose que quelqu'un comme moi ne doit pas faire, c'est de faire des dégâts. Cela peut sembler facile, mais ce n'est pas le cas", a indiqué Fabio Paratici.

"Qui est meilleur que Dybala ? Messi et Neymar"

Le directeur sportif de la Juventus n'entend pas lâcher Paulo Dybala étant donné qu'aucun joueur de meilleur est disponible sur le marché : "Ceux qui partent sont ceux qui veulent. Je répète, notre équipe est difficile à améliorer. Qui avez-vous comme meilleur joueur que Paulo Dybala ? C'est difficile de faire signer Messi. Même avec Neymar, j'aurais des doutes. Paulo Dybala est quelqu'un qui est toujours là, jusqu'à la fin".

Fabio Paratici a évoqué plusieurs pistes de la Juventus sur le marché des transferts : "De Ligt est sûrement l’un des meilleurs jeunes joueurs et nous le suivons avec beaucoup d’attention. Dominik Szoboszlai ? Un garçon talentueux, mais nous aurions besoin de trouver une équipe de Serie A qui le laisserait jouer plusieurs matches".

Enfin, le directeur sportif de la Juventus a parlé de la première recrue estivale de la Juventus, Aaron Ramsey, qui rejoindra le club turinois gratuitement, en fin de contrat avec Arsenal : "Nous l'avons signé parce que c'est un joueur différent de celui que nous avons. Il a plus de technique, mais est moins défensif et tactique. Je pense que Ramsey n'a jamais trouvé sa meilleure position, parce qu'il n'a pas joué en tant que relayeur dans un milieu de terrain à trois. C'est sa position".