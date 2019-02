Juventus, Fabio Paratici explique la signature de Cristiano Ronaldo : "Il ne voulait que la Juventus"

Le directeur sportif de la Juventus est revenu sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid l'été dernier.

L'été dernier, le transfert de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid à la Juventus a été un véritable tremblement de terre sur la planète football. L'international portugais a fait entrer le club italien dans une nouvelle dimension et donne encore plus d'espoir à la Juventus de renouer avec la victoire en Ligue des champions. Dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport, le directeur sportif de la Juventus a refait le film du transfert de Cristiano Ronaldo.

"Tout a commencé lorsque nous avons affronté le Real Madrid en Ligue des champions. J'ai rencontré [l'agent] Jorge Mendes, comme je le fais toujours et il m'a dit : tu ne le croiras peut-être pas mais si Cristiano quitte le Real, il voudrait rejoindre la Juventus. Puis j'ai commencé à étudier le transfert. Pendant les pourparlers en vue de conclure un accord sur le phénoménal Cancelo, Mendes m'a regardé et a dit: tu te souviens de ce dont on a parlé? 'Si vous le voulez, il est prêt'", a avoué Fabio Paratici.

"C'était Icardi ou CR7"

Puis, lors de notre prochaine réunion, j'ai demandé à Mendes: de quels chiffres parlons-nous ? Il a répondu : ceci est le salaire et les frais de transfert. Je lui ai donc dit que je le contacterais dans quelques jours, car si j'avais dit non, il aurait contacté d'autres clubs. Il y a eu des heures de tension et d'énergie extrêmes. Beaucoup de pensées m'ont traversé l'esprit: nous avons Gonzalo Higuain qu'il nous faudra vendre, mais Cristiano Ronaldo est une star qui ouvrira divers canaux : techniques et commerciaux", a ajouté le directeur sportif de la Juventus.

Fabio Paratici a ensuite évoqué comment il a convaincu sa direction : "Enfin, je me suis convaincu qu'il fallait au moins essayer. Jusqu'à présent, je n'avais rien dit à personne (à la Juventus). J''ai rencontré Andrea Agnelli et Pavel Nedved et nous avons tous convenu. Nous devons donner un choc à l'ensemble de l'environnement. Un choc positif qui peut projeter la Juventus à un nouveau niveau. Alors, j’ai dit à Agnelli et à Nedved: J’ai une idée ... mais elle n’a pas encore été évaluée, alors ne riez pas et ne vous jetez pas par la fenêtre. Il y a deux façons de galvaniser l'équipe: l'une que je ne peux pas divulguer pour l'instant et l'autre est de faire signer Cristiano Ronaldo".

"La première façon ? C’était d’acheter Icardi et de déclencher un fiasco incroyable ou de signer Cristiano Ronaldo. Je leur ai dit: Mendes m'a dit de vous dire que si la Juve veut Cristiano et répond à ses demandes, il va venir à la Juventus. Il ne veut personne d'autre que la Juventus. Vous devez aussi comprendre qu'Andrea n'est pas simplement un président. Il connaît très bien le football et les affaires. Et veut toujours faire grandir la Juventus. Alors il a dit 'donnez-moi un moment pour y réfléchir'. À ce moment-là, j'étais heureux de ne pas avoir été jeté par la fenêtre ! Le même jour, dans l'après-midi, il m'a demandé de confirmer tous les chiffres dont nous avions parlé, car si c'était comme si je l'avais dit, nous allons poursuivre l'opération", a conclu le directeur sportif de la Juventus.