Juventus et Napoli, la Ligue des champions s’éloigne : Spalletti et Allegri restent sur la sellette, Conte et Pioli sont les premières alternatives selon les bookmakers

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La trêve est arrivée sans le sourire tant attendu pour la Juventus et Napoli. Avec leurs matchs nuls respectifs contre la Fiorentina et la Lazio, les deux équipes n’ont pas réussi à profiter de l’occasion pour se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions. Six points séparent la Juventus du top 4, contre neuf pour Napoli. Des chiffres qui fragilisent toujours davantage les postes de Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri, désormais menacés par la concurrence : selon les analystes des paris de Goldbet et Better, la première option pour la Juventus est le grand retour d’Antonio Conte, coté à 5,00, suivi à 6,00 par un autre ancien, Didier Deschamps. L’option Stefano Pioli (8,00) est plus en retrait, mais il est justement le principal candidat pour le banc de Napoli, avec une cote de 5,00. Pour le club de Campanie, la piste menant à Vincenzo Montella (8,00) reste également ouverte, tandis que les hypothèses Sergio Conceicao et un retour de Rafa Benitez sont cotées à 10,00.