Juventus et le Politecnico de Turin lancent la première édition de l’International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment

Juventus et le Polytechnique de Turin, à travers la PoliTO Master School, lancent la première édition de l'International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, un nouveau parcours de haute formation destiné aux managers et aux professionnels du secteur du sport et du divertissement.





L'Executive Master est né avec l'objectif de former des profils capables de comprendre et de gérer la complexité croissante des écosystèmes du sport et de l'entertainment à travers une approche systémique et intégrée. « Ce master est né de l'étincelle consistant à combiner la vision de la Juve et la technologie du Polytechnique, a déclaré Greta Bodino, Chief People, Culture& Esg Officer de la Juventus, et au cours du parcours, il n'y aura pas de stages dans notre club, mais la cérémonie de remise des diplômes se tiendra à l'Allianz Stadium. » Pour Giorgio CHIELLINI, « l'espoir est d'apporter des compétences scientifiques pour créer des systèmes capables de durer dans le temps, a expliqué le dirigeant de la Juventus lors de la conférence qui s'est tenue dans la maison de la Juve, et nous espérons que cela pourra être le premier de nombreux autres projets avec le Polytechnique ».





Le Master comptera trente places et débutera en janvier 2027 pour s'achever en mai de la même année, pour une durée totale de cinq mois. Les cours seront dispensés en anglais par des enseignants du Polytechnique de Turin et par des experts issus de certaines des principales organisations internationales actives dans les secteurs du sport et du divertissement. « La Juve nous a tout de suite fait nous sentir en famille, l'atmosphère que nous avons trouvée nous a permis de tout faire rapidement et ce n'est pas acquis », les mots de Stefano Corgnati, recteur du Polytechnique de Turin. « Le parcours sera composé d'environ 60 à 70 heures entre présence et cours en ligne, en plus de la partie project work et évidemment de l'étude », a souligné le directeur de l'École pour la didactique attitudinale du Polytechnique de Turin, Emilio Paolucci.