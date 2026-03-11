Juventus, entraînement complet en groupe pour Vlahovic : convoqué pour le match contre l'Udinese

Une nouvelle importante nous parvient de l'entraînement matinal de la Juventus : comme le rapporte Il Bianconero, Dusan Vlahovic a participé à l'intégralité de la séance avec le groupe. L'attaquant serbe est donc complètement rétabli, il ne lui reste plus qu'à retrouver son temps de jeu et sa condition physique : il devrait donc être convoqué pour le match du week-end contre l'Udinese. Et qui sait si Spalletti ne décidera pas déjà de lui offrir un temps de jeu dans ce cas.

RETOUR CONTRE L'UDINESE - Le problème musculaire est désormais presque totalement résolu, mais on a l'impression que le staff médical souhaite rester prudent après une si longue interruption. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Spalletti a annoncé son retour sur le banc, prévu pour le match contre l'Udinese, le 14 mars.

LE CONTRAT - Les dernières semaines qui nous séparent de la fin du championnat seront également décisives pour l'avenir de Vlahovic, dont le contrat avec la Juventus expire le 30 juin prochain. Les performances peu exceptionnelles de David et Openda pourraient inciter la direction bianconera à accélérer la prolongation du contrat du Serbe, à condition que le joueur accepte une baisse substantielle de son salaire par rapport aux 12 millions actuels. Un montant qui n'est plus viable, d'autant plus si la Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions : d'une certaine manière, c'est donc Vlahovic qui pourrait « décider » de son avenir grâce à ses performances.