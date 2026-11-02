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FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-COLOGNEAFP
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Juventus en tête, les grands clubs courtisent l’étoile montante Younes Ebnoutalib

Bundesliga
Mercato
Paderborn vs Eintracht Francfort
Paderborn
Eintracht Francfort
Y. Ebnoutalib

Selon les informations de Sky, Ebnoutalib figure sur les tablettes de plusieurs grands clubs. L’Eintracht Francfort souhaite revaloriser le contrat de l’attaquant.

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Selon le rapport, la Juventus Turin, où l’attaquant international allemand Nick Woltemade évolue en prêt depuis l’été, et Tottenham Hotspur sont les noms les plus prestigieux parmi les clubs qui s’intéresseraient, selon les informations rapportées, au joueur de 23 ans.

Il y a exactement deux ans jour pour jour, Ebnoutalib disputait 74 minutes avec le FC Gießen lors d’une défaite 0-3 contre le FSV Francfort en Regionalliga Südwest. Début 2025, il rejoignait le SV Elversberg pour 50 000 euros. Il y découvrait très progressivement le football professionnel, avec 42 minutes en quatre matches de deuxième division et deux minutes réparties sur deux très brèves apparitions lors des barrages d’accession à la Bundesliga.

Depuis, l’attaquant né à Francfort connaît une ascension fulgurante. Après une demi-saison remarquable avec Elversberg, l’Eintracht l’a recruté cet hiver pour huit millions d’euros. Hausse de sa valeur marchande en douze mois : près de 16 000 %.

Une blessure contractée lors de son deuxième match avec la SGE a ensuite freiné son ascension. Pour ses débuts contre le BVB (3-3), Ebnoutalib avait immédiatement inscrit son premier but en Bundesliga.

Prochains matchs
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Bundesliga

07 nov. 2026

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Younes Ebnoutalib fait ses débuts avec la sélection allemande de Jürgen Klopp

Remis d’une déchirure du ligament latéral interne du genou, le joueur de 23 ans a repris son ascension fulgurante, qui a atteint jusqu’ici son point culminant avec ses deux premières apparitions sous les ordres du sélectionneur allemand Jürgen Klopp en Ligue des nations. Avec six buts et une passe décisive, Ebnoutalib compte actuellement parmi les meilleurs attaquants de Bundesliga.

Une nette revalorisation salariale se profile désormais dans le cadre de son contrat, qui court jusqu’en 2031. Les discussions à ce sujet devaient initialement être menées par le directeur sportif Markus Krösche, mais son départ les place désormais sous la responsabilité de Joti Chatzialexiou, qui prendra ses fonctions à l’Eintracht à partir de février.

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