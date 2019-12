Juventus - Edwin van der Sar : "Les difficultés initiales de De Ligt sont normales"

Le directeur général de l'Ajax Amsterdam n'est pas vraiment surpris par les débuts contrastés de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin. Au contraire.

Arrivé à la cet été en provenance de l' Amsterdam après une fantastique saison, le jeune défenseur central Matthijs de Ligt a mis du temps à prendre ses marques sous ses nouvelles couleurs, lui qui n'avait joué qu'en Eredivise durant sa jeune carrière. Apparu parfois en difficulté depuis le début de la saison, le Néerlandais avait toutefois pris son mal en patience, convaincu que ses prestations allaient s'améliorer au fil des semaines.

"Je sens que je m'améliore chaque jour. Je m'entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. Avec Leonardo Bonucci, nous nous comprenons très bien et nous nous complétons. Je sais ce qu'il peut faire et il sait ce que je peux bien faire. Nous essayons de former un bon couple", avait ainsi déclaré le puissant défenseur central, au cours d'un entretien accordé jeudi à la chaîne Juventus Tv, entre détermination et optimisme.

"J’en ai vu d’autres comme ça, tout d’abord Cristiano Ronaldo"

Mais que Matthijs de Ligt se rassure, ses difficultés à la Juventus Turin se comprennent. C'est en tout cas ce qu'a expliqué l'ancien gardien de Edwin van der Sar, aujourd'hui directeur général de l'Ajax Amsterdam, au micro de Sky Sports Italia.

"Les difficultés initiales de De Ligt sont normales. Matthijs n’a que 20 ans et joue dans un grand club comme la Juve et dans un championnat, l’italien, qui est beaucoup plus compliqué que le Néerlandais. De Ligt est un très bon gars et les Bianconeri n’ont pas à s’inquiéter. Il est fort. Matthijs est quelqu’un qui essaie toujours de s’améliorer, avec cette mentalité, il veut devenir l’un des meilleurs. J’en ai vu d’autres comme ça, tout d’abord Cristiano Ronaldo", a expliqué l'ancien portier.