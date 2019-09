Juventus, De Ligt "très heureux" malgré des débuts mitigés à Turin

Le défenseur néerlandais a été choisi par l'un des meilleurs clubs européens cet été et pense avoir fait le bon choix.

Cet été, Matthijs De Ligt avait l'embarras du choix. Le défenseur des sortait d'une merveilleuse saison sous les couleurs de l' Amsterdam et était courtisé par l'ensemble des meilleurs clubs européens. Le , le PSG, et la faisaient les yeux doux au Golden Boy 2018, mais c'est l'écurie italienne qui a remporté la mise et a obtenu les faveurs de l'international néerlandais.

L'ancien capitaine de l'Ajax Amsterdam a rejoint la bande à Cristiano Ronaldo et compte franchir un nouveau cap dans sa carrière. Promu titulaire très rapidement suite à la grave blessure de Giorgio Chiellini, le défenseur néerlandais est encore en pleine adaptation et n'a pour l'instant pas dévoilé son meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs. S'il a déjà connu des difficultés à Turin, Matthijs De Ligt continue de penser qu'il a fait le bon choix pour sa carrière.

"Je ne peux pas choisir entre Van Dijk et Ronaldo"

Nommé dans le onze de l'année de la FIFA, Matthijs De Ligt a confessé à Tuttosport qu'il est heureux d'avoir rejoint la Juventus cet été : "De nombreux changements ont eu lieu, mais tout va bien, je suis vraiment heureux du choix que j'ai fait cet été lorsque j'ai signé pour la Juventus. J'apprends l'italien. La langue et le football sont très différents comparés au football néerlandais et à la langue dans mon pays. Je suis très content d'être ici".

Le jeune défenseur de la Juventus a affiché sa fierté d'être nommé parmi les onze meilleurs joueurs de l'année : “C'est vraiment bien de recevoir un prix avec les votes des autres joueurs, c'est une belle reconnaissance. C'était un moment excitant et extrêmement fier de monter sur scène avec ces joueurs, dont certains sont des légendes vivantes. C'est un grand honneur d'être ici. J'ai eu la chance d'avoir joué à la fois avec Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, mais franchement, je ne peux pas choisir entre les deux".

Matthijs De Ligt est promis à un futur brillant. Le défenseur de 20 ans a réalisé une excellente saison avec l'Ajax et veut désormais confirmer dans un autre cadre à la Juventus. Nul doute que le défenseur néerlandais regorge d'ambitions et espère probablement contribuer au succès des Bianconeri en après avoir échoué dans le dernier carré la saison dernière avec son club formateur contre .