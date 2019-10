Juventus - De Ligt n'est pas satisfait de ses performances

Arrivé à la Juventus cet été en provenance de l'Ajax après une fantastique saison, Matthijs de Ligt reste sur un début de saison contrasté.

Apparu parfois en difficulté depuis le début de la saison, Matthijs de Ligt est convaincu que ses prestations vont aller en s'améliorant au fil du temps et qu'il prendra ses marques chez l'octuple champion d' en titre.

Le prodige néerlandais ne fuit pas ses responsabilités. Interrogé sur son début de saison, De Ligt a reconnu qu'il était encore loin de son meilleur niveau.

"Je ne sais pas moi-même pourquoi je ne suis pas aussi performant que je le voudrais. Tout ce que je peux faire, c’est de continuer à travailler et à faire de mon mieux et essayer d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Ce n’est pas un problème d’ordre physique", a-t-il expliqué dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport.

"Peut-être qu’à l’ , je me sentais invincible. Aujourd’hui, c’est différent. Mais je pense que c’est normal parce que tout est nouveau pour moi. Je progresse, je ne suis pas inquiet. Je joue et c’est la chose la plus importante parce qu’à la fin, je suis sûr que tout ira bien et que cette saison sera positive", a conclu De Ligt.

Pour rappel, le Néerlandais était courtisé par le et le en plus de la la saison passée.