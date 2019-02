Juventus - Cristiano Ronaldo pèse 70 fois plus que le Real Madrid sur le réseau social chinois Weibo

L'attaquant portugais de la Vieille Dame possède une immense notorité sur la platerforme numérique chinoise Weibo par rapport à son ancien club.

Très populaire sur les terrains, Cristiano Ronaldo l'est aussi sur les réseaux sociaux. L'attaquant de la Juventus qui fête ses 34 ans ce mardi possède une forte notorité dans le domaine digital et notamment en Asie. D'après le rapport "Red Card 2019" de l'agence Mailman Groupe, le buteur de la Vieille Dame est le footballeur "le plus présent" sur les plateformes numériques en Chine.

Ainsi, par rapport au Real Madrid, son ancien club, CR7 est largement devant notamment sur le réseau social chinois très populaire Weibo. "L’engagement moyen sur les posts de Cristiano Ronaldo sur le réseau social chinois Weibo est environ 70 fois supérieur à celui sur les posts de Real Mdrid Son transfert à la Juventus (en juillet 2018) a joué un rôle essentiel dans la croissance numérique du club italien en Chine", indique dans ce sens le rapport.

Néanmoins les Merengue restent le club le plus suivi en Chine tandis que la Juventus, grâce à l'arrivée du quintuple Ballon d'or a progressé nettement avec une quatrième place désormais occupée. Concernant les joueurs, Cristiano Ronaldo devance Neymar et Lionel Messi tandis que Thomas Müller et Mesut Özil se classent respectivement 4e et 5e.