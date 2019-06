Juventus - Cristiano Ronaldo jouera bien avant-centre sous Sarri

Maurizio Sarri a rendu visite à Cristiano Ronaldo afin de lui confirmer qu’il jouerait en tant qu'avant-centre la saison prochaine.

"Entraîner Cristiano Ronaldo ? C’est émouvant, déclarait récemment Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de la , lors de sa présentation officielle. Il a battu quasiment tous les records qui existent dans le football. Je veux l’aider à en battre d’autres." Et pour cela, le technicien italien n’avait pas envie de perdre son temps !

Comme nous vous l’expliquions ce samedi, Sarri voulait au plus vite rencontrer CR7 afin d’échanger avec lui sur la saison prochaine, quitte à venir le déranger pendant ses vacances. Et il n’a effectivement pas traîné ! Selon nos informations, l’ancien entraîneur de et du Napoli s’est ainsi rendu ce vendredi sur la Côte d’Azur, lieu privilégié par Ronaldo pour s’accorder un peu de repos.

Sarri ne devrait pas abandonner son 4-3-3

Il s’agissait visiblement d’une réunion importante étant donné que le directeur sportif, Fabio Paratici, était également de la partie, alors que celui-ci doit traiter le dossier Matthijs de Ligt en parallèle. Les discussions ont avant tout porté sur l’aspect tactique. Sarri ne compte pas tout révolutionner, mais il souhaite que Ronaldo soit désormais un pur avant-centre.

De préférence, le nouveau coach bianconero ne veut pas abandonner son légendaire 4-3-3, ce qui signifie que Ronaldo devra faire le travail tout seul, sans Mario Mandzukic pour le soutenir. Une position qui pourrait l’aider à marquer encore plus de buts que la saison passée, lui qui n’avait fait trembler les filets "que" 28 fois toutes compétitions confondues, avec "seulement" 21 buts en .

Le record d'Higuain dans le viseur

Justement, Sarri souhaite que Ronaldo marque le championnat italien de son empreinte et batte notamment le record de buts inscrits sur une saison détenu par… Gonzalo Higuain, lequel devrait revenir chez la Vieille Dame cet été après un prêt loin d’être concluant du côté de Chelsea. Lors de l’exercice 2015-2016, "Pipita", alors à avec le coach qu'il retrouvera cet été, avait trompé les gardiens adverses à 36 reprises : Sarri veut que CR7 grimpe à 40 !

Si aucun joueur n’est recruté aux avant-postes avant la fin du mercato, Douglas Costa et Federic Bernardeschi devraient être les heureux élus chargés de fournir CR7 en munitions. Évidemment, cela dépend du futur de Paulo Dybala, qu’on annonce sur le départ. Dans tous les cas, Sarri a de grands projets pour son attaquant portugais, qui tentera de décrocher la 6e Ligue des Champions de sa carrière, et également son 6e Ballon d’Or…