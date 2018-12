Juventus, Cristiano Ronaldo : "Je déteste perdre et perdre le derby n'est pas une option"

Leader incontesté de Serie A, la Juventus affronte le Torino ce samedi et aucun autre résultat que la victoire est envisageable pour le Portugais.

Battue en milieu de semaine par les Young Boys de Berne en Ligue des champions, la Juventus n'a pas le droit de se manquer une deuxième fois dans la même semaine, d'autant plus au vu du match qu'ils disputeront ce samedi. Les hommes de Massimiliano Allegri affrontent l'autre club de la ville, le Torino, dans un derby ô combien important pour les supporters.

Vainqueur de l'Inter Milan grâce à un but de Mario Mandzukic la semaine dernière, la Juventus poursuit son quasi sans faute en championnat italien. Leader de Serie A devant Naples, les Bianconeri auront tout de même à coeur de l'emporter pour se effacer leur mauvaise performance en Ligue des champions et surtout pour rendre fier ses supporters.

Défaite interdite

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Cristiano Ronaldo a admis avoir pris connaissance de l'importance du derby de Turin et n'envisager qu'une issue possible : "L'un des responsables de l'équipement m'a dit: "S'il te plaît, tu dois gagner, sinon ma grand-mère ... J'ai réalisé que les supporters de la Juventus refusent de perdre deux matches : contre l'Inter Milan et le Torino".

"Perdre, c'est toujours mauvais, je n'aime pas ça. Un derby est toujours une belle occasion et nous devons gagner. Je suis calme parce que je connais le potentiel de l'équipe. Nous avons des matchs très importants à jouer", a ajouté le quintuple Ballon d'Or déjà vainqueur cinq fois de la Ligue des champions dans sa carrière et qui en vise une sixième cette saison.

De son côté, Mauro Camoranesi, ancien de la maison turinoise, estime que la Serie A est d'ores et déjà promise à la bande de Cristiano Ronaldo : "Le titre était déjà joué cinq matches auparavant. Le raisonnement est très simple: la Juventus a amélioré le niveau de son effectif en été. Napoli, qui avait la capacité de rendre intéressante la dernière Serie A, a maintenu à peu près le même effectif". Même si ce derby face au Torino n'est pas crucial au classement, il l'est dans les têtes des joueurs de la Juventus.