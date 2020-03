Juventus - Cristiano Ronaldo dément de fausses informations

FAKE NEWS. Non, l'attaquant de la Juventus Turin ne va pas ouvrir ses complexes hôteliers pour accueillir les personnes infectées par le coronavirus.

Qui dit crise sanitaire, dit malheureusement aussi un lot important de fausses informations qui circulent. Alors que la prise de conscience doit être collective, Cristiano Ronaldo ne s'est donc pas privé de démentir de lui-même une fausse information le concernant directement, ce dimanche.Plus tôt dans la journée, le quotidien espagnol Marca informait que le Portugais ouvrirait ses complexes hôteliers pour accueillir les personnes infectées par le coronavirus. Il n'en est rien.

"Important que nous suivions tous les conseils de l’OMS"

"Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier", a rétorqué l'attaquant de la Turin, via une publication publiée sur son compte Instagram. De plus, l'ancien du a livré un discours basé sur la prévention.

"Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts", a ainsi ajouté Cristiano Ronaldo sur Instagram. On ne peut plus clair.