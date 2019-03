Juventus - Chiellini : "Nous voulons nous qualifier et aller au bout"

Le défenseur italien de la Juventus s'est exprimé sur le match de ce mardi soir contre l'Atlético Madrid et espère inverser la tendance.

La s'est inclinée il y a trois semaines sur la pelouse de l' (0-2) sur des buts de Diego Godin et José Maria Gimenez. Les hommes de Massimiliano Allegri vont donc devoir remonter ces deux buts de retard ce mardi soir (21h) s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de , une compétition qu'ils ambitionnent de remporter.

A l'approche de ce match décisif, Giorgio Chiellini s'est voulu ambitieux. "Nous sommes excités pour le match de demain [mardi] soir", a déclaré l'expérimenté défenseur en conférence de presse. "Nous voulons nous qualifier et aller au bout. Nous sommes habitués à ce genre de situation et nous espérons vivre une nuit magique de Ligue des champions."

"Nous pensons tous à ce match, demain nous allons devoir jouer et oser, avec un total respect de notre adversaire, mais avec la volonté de continuer notre aventure. En football, un instant est suffisant pour tout changer. Le résultat dont nous partons [0-2] n'est pas désastreux mais nous allons devoir être très concentrés."

L'international italien a également évoqué la présence de Cristiano Ronaldo, recruté à prix d'or l'été dernier pour faire passer un cap à la Vieille Dame sur la scène européenne, et très attendu ce mardi soir : "Je suis convaincu à 200% que Cristiano va jouer comme il sait le faire." Avant de révéler quel est le match qui représente le mieux sa carrière sous le maillot bianconero, lui qui disputera son 500e match. "Je sais que demain [mardi] pourrait être mon 500e match avec la Juve et j'espère qu'on s'en souviendra. Si je devais choisir un match qui représentait les 499 autres, je dirais le 0-0 que nous avons obtenu au Camp Nou" en quarts de finale retour de Ligue des champions en 2017 - la Juve s'était imposée 3-0 à l'aller sur sa pelouse.

Enfin, il s'est projeté sur son duel avec l'attaque madrilène, et en particulier son ancien coéquipier à Turin, Alvaro Morata. "Morata est un super mec et un super joueur, nous espérions tous qu'il resterait ici. Demain [mardi] nous devrons faire attention à lui mais aussi à Griezmann. Nous devrons être concentrés et en vouloir plus qu'eux. Nous devons entrer sur le terrain sans stress."

"L'Atlético est l'équipe européenne la plus similaire à la notre. Ils sont solides et ont toujours obtenu des résultats en équipe. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des faiblesses et que nous ne pourrons pas leur marquer des buts", a-t-il conclu.