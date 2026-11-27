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Giorgio Chiellini, ancien défenseur et capitaine de la Juventus et actuel Chief Club Affairs Officer du club, était présent aujourd'hui à un événement organisé par La Stampa au Mauto de Turin. L'occasion d'évoquer la saison de la Juve et de faire le point sur le club et le football italien.

« Depuis un mois environ, l'équipe trouve son équilibre et son identité, explique Chiellini, cité par Tuttosport . Cette fin d'année est très importante : nous jouerons à l'extérieur contre Côme, puis deux matches à domicile, avant de nous déplacer à nouveau pour affronter la Roma. L'équilibre et la solidité que nous retrouvons nous donnent confiance. Lors des derniers matches, nous avons trouvé des solutions offensives et des joueurs importants reviennent aussi. »

Chiellini ajoute : « Les deux derniers matches ont été positifs. Nous n'avons pas très bien débuté dans les deux cas, mais nous avons réussi à les renverser. Je pense que, depuis un mois environ, l'équipe trouve son équilibre et son identité. La perte de deux joueurs comme Locatelli et Yildiz nous a poussés à chercher de nouveaux équilibres sur le terrain et en dehors. Notre parcours en Europe est positif et témoigne d'un sens des responsabilités. Nous aurions pu sous-estimer cette compétition, mais l'équipe y tient. Tous les matches ont été abordés avec sérieux. Ce parcours prendra une autre dimension à partir de mars, mais, durant ces deux ou trois premiers mois, nous avons fait ce que nous avions annoncé au départ. »

Évoquant ensuite le football italien et ses problèmes, Chiellini avance une idée : « Il serait pertinent d'aider concrètement nos clubs à recruter de jeunes Italiens. Aujourd'hui, il est plus facile d'acheter un jeune de 16 ans à Lyon qu'à Novara, à Bologne ou à Frosinone. Il faut trouver un moyen de permettre aux clubs d'acheter davantage de joueurs italiens et aider les acteurs du football italien à mieux interagir entre eux. »