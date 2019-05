Juventus, Chiellini "détesterait" voir Antonio Conte à l'Inter Milan

Le défenseur italien ne veut pas voir son ancien entraîneur et sélectionneur rejoindre un club rival. Il a encensé Cristiano Ronaldo.

Libre depuis son départ de l'été dernier, Antonio Conte va selon toute vraisemblance rebondir en . L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra et entraîneur de la est très courtisé en . S'il n'a pas caché son désir d'entraîner l' un jour, où qu'il est annoncé parmi les possibles successeurs de Massimiliano Allegri à la Juventus, Antonio Conte est surtout le grand favori pour être sur le banc de touche de l' la saison prochaine.

L'ancien entraîneur de Chelsea est pressenti pour prendre la place de Luciano Spalletti selon la presse italienne. Un crève coeur pour beaucoup de supporters de la Juventus qui ont adoré voir leur ancien milieu de terrain diriger les Bianconeri entre 2011 et 2014 et qui auront probablement du mal à digérer de le voir diriger un club rival. Dans une interview accordée à Tuttosport, Giorgio Chiellini n'a pas caché qu'il n'a pas envie de voir son ancien entraîneur à la Juventus, et sélectionneur avec l'Italie, rejoindre l'ennemi.

"CR7 est une divinité"

"Je détesterais le voir là-bas, mais ça fait partie de la vie. Je comprends que ce sont des professionnels, mais le voir à l'Inter Milan me ferait bizarre. Ce n’est pas une critique, tout le monde sait qu’avec Antonio Conte, j’ai une relation privilégiée. Que puis-je dire, j'espère que tout se passera bien pour lui, mais qu'il ne gagne rien à l'Inter. C'est la vérité, à tel point que, lorsqu'il a dirigé Chelsea, je me suis concentré sur lui. À l'Inter, je ne peux pas le faire, vraiment", a expliqué le défenseur italien.

Giorgio Chiellini a encensé Cristiano Ronaldo, arrivé l'été dernier en provenance du contre 100 millions d'euros, dont il a aimé l'apport lors de sa première saison à la Juventus : "Cristiano Ronaldo est une divinité, une entité supérieur. Il était très important de combler le vide laissé par Gianluigi Buffon. Cristiano Ronaldo était un exemple pour tout le monde, avec son dévouement au travail. Il s'est parfaitement intégré à la ville".

Le capitaine de la Juventus a rendu hommage à son entraîneur, Massimiliano Allegri, qui va diriger son dernier match à la tête du club ce dimanche soir : "Massimiliano Allegri a probablement fait quelque chose d'inimitable. C'est pourquoi je ne serais pas surpris de le revoir à la Juventus dans quelques années. L'amour que Max a pour la Juventus et vice-versa est si grand que demain, ils pourront se retrouver tranquillement".